Chiếc xe Nissan Navara chở 3 người mất tích ở Lào Cai đã được tìm thấy

Chiếc xe nằm sâu dưới lớp đất đá tại khu vực sạt lở trên Quốc lộ 279, thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương.

Hiện trường cho thấy, chiếc xe ô tô bị vùi lấp sâu trong một tảng đá lớn. Tuy nhiên, theo thông tin từ lực lượng chức năng, vẫn còn khe hở tại vị trí chiếc xe. Đây là một tín hiệu nhỏ thắp lên hy vọng mong manh cho công tác cứu hộ.

Vị trí tìm thấy chiếc xe bán tải (nguồn Công an Văn Bàn)

Ngay lúc này, các lực lượng cứu hộ vẫn đang dốc toàn lực để tìm cách đưa phương tiện ra ngoài. Công an xã Văn Bàn đã điều động xe chuyên dụng sẵn sàng chờ để đưa các nạn nhân đi cấp cứu ngay khi tìm thấy.

Trước đó, như đã thông tin, vụ việc thương tâm này xảy ra sau khi hoàn lưu bão số 10 gây lũ lịch sử tại khu vực huyện Văn Bàn (cũ) của tỉnh Lào Cai.

Đây là chiếc xe mà ba người, gồm anh H.V.Đ (Quản đốc Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé), anh H.Đ.G và anh P.V.T, đã di chuyển từ sáng sớm ngày 29/9 trước khi mất liên lạc hoàn toàn. Khu vực tìm kiếm trọng điểm là đỉnh dốc Thủy điện Minh Lương Thượng 1, nơi hàng chục nghìn mét khối đất đá đã đổ ập xuống, biến tuyến huyết mạch này thành bãi hoang tàn, gây vô vàn khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn suốt mấy ngày qua.

Khối lượng đất đá sạt lở xung quanh rất lớn (nguồn Công an Văn Bàn

Chiếc xe bị một tảng đá lớn đè phía trên (nguồn Công an Văn Bàn)





Tác giả: An Kiên



Nguồn tin: Báo VOV