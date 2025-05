Chiếc laptop mỏng nhẹ, pin lâu, giải quyết cái khó của freelancer

“Freelancer là nghề ai cũng tưởng sướng, cho đến khi thử”. Câu nói ngắn gọn của Minh Thư (24 tuổi, designer tự do tại TP.HCM) khiến nhiều người trong giới freelancer phải gật gù đồng cảm. Từng nghĩ được làm việc mọi lúc mọi nơi là đặc ân, nhưng sau gần một năm theo đuổi lối sống “xê dịch”, Thư thừa nhận: “Tự do không có nghĩa là dễ dàng”.

Hành trình “tập gym ngoài ý muốn”

Vài năm trở lại đây, làm việc tự do (freelancer) là xu hướng được nhiều người trẻ theo đuổi. Tự do lựa chọn không gian làm việc, tự do sắp xếp thời gian và không phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ cấp trên, nghe qua có vẻ là giấc mơ lý tưởng. Nhưng chỉ ai thực sự trải nghiệm mới hiểu được đằng sau sự tự do là nhiều bất tiện, rắc rối và cả khoảnh khắc “dở khóc dở cười”.

“Mỗi ngày mình đều phải mang theo laptop bên người, đi đâu cũng kè kè như thể mang theo sinh mệnh vậy. Cái máy gần 2 kg, thêm sạc, chuột, ổ cứng là thành 3-4 kg. Đôi khi chỉ muốn xách túi nhỏ đi làm nhẹ nhàng như mấy bạn công sở thôi”, Thư kể.

Không chỉ vậy, với tính chất công việc cần xử lý hình ảnh, và chạy nhiều phần mềm cùng một lúc, cô không thể sử dụng laptop mỏng nhẹ thông thường. “Có thời gian mình mua thử máy gọn nhẹ hơn, nhìn xinh thật, nhưng lúc chạy phần mềm là nóng máy, đứng hình, trễ deadline liên tục”, Thư nói.

Dân freelancer tìm kiếm chiếc laptop mỏng nhẹ nhưng có hiệu năng cao.

Nỗi khổ của freelancer không dừng ở trọng lượng máy. Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi, copywriter tự do) chia sẻ: “Có hôm đang họp online với khách hàng lớn, mình chọn quán cà phê yên tĩnh lắm rồi. Vậy mà đúng lúc mình trình bày ý tưởng, quầy bar bắt đầu xay đá ầm ầm. Khách không nghe được gì, mình vừa xấu hổ vừa lo sẽ bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp”.

Tương tự, Nguyễn Ngọc Thuận (26 tuổi, freelancer editor) gặp “tai nạn nghề nghiệp” từ cục pin. Thuận nói: “Một lần đang chỉnh ảnh gấp để kịp lịch đăng, máy báo pin yếu nhưng quán không còn ổ điện. Chạy 3 quán liền cũng không tìm được chỗ cắm sạc”.

Dễ thấy, thiết bị làm việc với freelancer quan trọng chẳng kém kỹ năng chuyên môn. Việc chọn laptop không phù hợp khiến công việc gián đoạn, đồng thời gây áp lực tinh thần trong thời gian dài. Họ cần thiết bị đủ nhẹ để mang đi hàng ngày, nhưng cũng phải mạnh mẽ, ổn định và đặc biệt là pin lâu để không loay hoay tìm ổ điện giữa lúc cận kề deadline.

Thiết bị làm việc với freelancer quan trọng chẳng kém kỹ năng chuyên môn.

Cần bạn đồng hành đúng nghĩa

Từ trải nghiệm thực tế đó, không khó để hiểu vì sao freelancer ngày càng quan tâm dòng laptop tối ưu cho làm việc linh hoạt, ví dụ Asus Vivobook S14/S16 - mẫu laptop mới ra mắt hướng đến người trẻ năng động và giới sáng tạo.

Với thiết kế mỏng nhẹ (chỉ từ 1,4 kg, dày 1,59 cm), máy cho phép người dùng mang theo cả ngày mà không đau vai mỏi cổ. Lớp vỏ hai mặt kim loại đạt chuẩn độ bền quân đội giúp bảo vệ thiết bị khi phải di chuyển nhiều, làm việc ở không gian công cộng.

Cấu hình máy được trang bị chip Intel Core Ultra H-series thế hệ mới nhất 2025, là vi xử lý thường chỉ xuất hiện trên laptop hiệu năng cao. Sự khác biệt này giúp dòng Vivobook mới có hiệu suất xử lý vượt trội, dù vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng, đủ sức chạy mượt các phần mềm chỉnh sửa ảnh, dựng video, làm nội dung...

“Máy nhẹ thật sự, nhìn mỏng mà chạy Photoshop, Illustrator vẫn ổn. Không còn phải hy sinh hiệu năng chỉ để được nhẹ nữa”, Minh Thư chia sẻ sau thời gian trải nghiệm.

Chip Intel Core Ultra H-series thế hệ mới 2025 cho máy khả năng đa nhiệm mượt mà.

Đặc biệt, Vivobook S14/S16 sở hữu viên pin 70 Wh cung cấp thời lượng pin lâu lên đến 20 tiếng tuỳ vào tác vụ, phù hợp lịch làm việc linh hoạt, không cố định chỗ của dân freelancer. Với người từng “gãy deadline” vì hết pin như Thuận, đây thực sự là giải pháp hiệu quả. Pin của máy cũng được tối ưu về độ bền, áp dụng chuẩn quản lý sạc mới giúp tăng số chu kỳ sạc từ 1.000 lên 1.200 lần. Điều này giúp sau nhiều năm sử dụng, pin vẫn có thể giữ lại khoảng 70% dung lượng, đảm bảo hiệu suất ổn định dài hạn

Thêm điểm cộng nữa là thiết bị này có công nghệ AI Noise-Canceling, giúp lọc tiếng ồn trong môi trường họp online. Ngoài ra, với vi xử lý có khả năng hỗ trợ AI, người dùng cũng yên tâm hơn rằng chiếc máy sẽ sẵn sàng cho những cập nhật mới nhất về AI trong các phần mềm, khi mà AI đang và sẽ là hướng phát triển của ngành công nghệ.

“Từ ngày dùng máy này, mình không còn ám ảnh tiếng máy xay sinh tố nữa”, Hoàng Anh cho biết.

Máy trang bị đầy đủ cổng kết nối cần thiết.

Hiện tại, Asus Vivobook S14/S16 có 2 phiên bản màu sắc: Cool silver (bạc) và Matte gray (xám), với mức giá từ 18,99 triệu đồng đến 26,49 triệu đồng, tuỳ theo cấu hình và kích thước màn hình 14-inch/16-inch. Máy chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 27/5.

Tác giả: Doãn Minh

Nguồn tin: znews.vn