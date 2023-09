Chỉ trong tháng 8, 'viên kim cương' này mang về cho Việt Nam hơn 32 tỷ USD

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8/2023 đạt 62,08 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước, tương ứng tăng 5,01 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 32,76 tỷ USD, tăng 9%, tương ứng tăng 2,69 tỷ USD so với tháng trước; nhập khẩu đạt 29,32 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước, tương ứng tăng 2,32 tỷ USD.

Lũy kế trong 8 tháng/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 436,44 tỷ USD, giảm 12,8%, tương ứng giảm 64,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 228,17 tỷ USD, giảm 9,8%, tương ứng giảm 24,79 tỷ USD và nhập khẩu là 208,27 tỷ USD, giảm 15,9%, tương ứng giảm 39,42 tỷ USD.

Trong tháng 8/2023, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,44 tỷ USD. Tính trong 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 19,9 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 32,76 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 2,69 tỷ USD) so với tháng trước.

Trong đó, trị giá tăng mạnh nhất là các nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện tăng 697 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 222 triệu USD; gạo tăng 184 triệu USD, hàng dệt may tăng 181 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 169 triệu USD; dầu thô tăng 114 triệu USD…

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng xuất khẩu có mức trị giá trong tháng 8/2023 lại giảm như giày dép các loại giảm 71,8 triệu USD; cà phê giảm 49,4 triệu USD; sắt thép các loại giảm 25,8 triệu USD…

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng/2023 là 228,17 tỷ USD, giảm 9,8% và có 37/45 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, quy mô hàng hóa xuất khẩu trong 8 tháng/2023 đã giảm tới 24,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có tới 11 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đó là điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,21 tỷ USD; hàng dệt may giảm 3,79 tỷ USD;máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 3,23 tỷ USD; giày dép các loại giảm 3 tỷ USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 2,7 tỷ USD; hàng thủy sản giảm 1,83 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 760 triệu USD; xơ sợi dệt các loại giảm 572 triệu USD; hóa chất giảm 552 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo giảm 550 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 516 triệu USD. Tính chung, trị giá xuất khẩu của 11 nhóm hàng này giảm tới 23,71 tỷ USD, bằng 95,7% mức giảm trị giá xuất khẩu của cả nước.

Bên cạnh đó, xuất khẩu một số nhóm hàng trong 8 tháng/2023 vẫn đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hàng rau quả tăng 1,35 tỷ USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,22 tỷ USD, gạo tăng 832 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 đạt 29,32 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước, tương ứng tăng 2,32 tỷ USD. So với tháng thấp nhất trong năm, trị giá nhập khẩu của tháng 8 đã tăng 27,9%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô tăng cao nhất trong tháng 8, tăng 1,04 tỷ USD so với tháng 7, chiếm 50% mức tăng nhập khẩu của cả nước.

Tính đến hết tháng 8/2023, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 208,27 tỷ USD, giảm 15,9% tương ứng giảm 2,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện (giảm 8,77 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (giảm 3,89 tỷ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (giảm 3,02 tỷ USD); chất dẻo nguyên liệu (giảm 2,58 tỷ USD). Tính riêng 4 nhóm hàng trên, trị giá nhập khẩu đã giảm hơn 18 tỷ USD so với 8 tháng/2022, chiếm 44% trị giá nhập khẩu giảm của cả nước.

Tác giả: Dy Khoa

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường