Chém người trong quán ăn, Đấu "Kỳ" bị truy nã "đặc biệt"

Công an TP. Hà Nội đã phát lệnh truy nã đối tượng Mai Xuân Đấu (tức Đấu Kỳ, SN 1974; nơi thường trú: tổ 9, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), bị khởi tố về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội, Mai Xuân Đấu là đối tượng bất hảo, có 5 tiền án, 2 tiền sự, trong đó từng có 1 tiền án về tội “Giết người”.

Chân dung Mai Xuân Đấu (tức Đấu "Kỳ") đính kèm quyết định truy nã.





Nguồn cơn sự việc bắt đầu vào khoảng 0h13 ngày 28/10/2023, anh N.V.D. (SN 1999, trú tỉnh Nam Định, thuê trọ ở phường Định Công) cùng nhóm bạn gồm 5 người khác đến một quán ăn ở phường Định Công.

Lúc này, trong quán ăn có nhóm gồm, Trần Đình Khải (tức Khải “phệ”), Phan Trường An, Hà Kim Khoa (SN 1989), Mai Xuân Đấu (tức Đấu Kỳ), Lê Mạnh Đạt.

Trong quá trình ăn uống, nhóm của anh D. có mở điện thoại xem đá bóng, nói to tiếng, văng tục. Thấy vậy, Khải có nhắc nhở nhóm của anh D. không nên chửi bậy.

Được nhắc nhở, anh D. bực mình tỏ thái độ thách thức Khải dẫn đến to tiếng cãi nhau với nhóm của Khải.

Thấy vậy, Đạt đi sang khoác vai và nói với anh D. “có người lớn, bạn ơi bé mồm thôi để mọi người còn nói chuyện, bạn nói to quá”. Anh D. gạt tay Đạt ra, chạy ra bàn uống nước cầm điếu cày định đánh Đạt nhưng được chủ quán can ngăn.

Sau khi cầm bát trên bàn ném vào anh D. nhưng không trúng, Khải cùng Đạt xông vào đánh D. Thấy vậy, Đấu “Kỳ” và An đi ra quầy cầm con dao dạng dao chặt xương mục đích giúp sức cho Khải và Đạt. Còn Khoa do lo sợ đánh nhau nên đã chạy vào khu vực trong nhà của quán ăn.

Đạt và Khải liên tục đánh đấm khiến anh D dùng tay ôm che đầu và cúi về phía trước. Trong lúc này, Đấu “Kỳ” đi vòng ra sau lưng D, tay phải cầm dao chém 1 nhát trúng vào lưng anh D.

Khải và Đạt tiếp tục khống chế, đánh đấm, dồn anh D. ra phía ngoài cửa. Đấu “Kỳ” đi vòng ra ngoài cửa dùng dao chém tiếp trúng vào vùng mạn sườn, ngực trái khiến anh D. gục ngã.

Sau khi đánh người, Đạt, Khải đi xe máy về nhà, còn An điều khiển ôtô chở Đấu “Kỳ” đem vứt con dao gây án xuống hồ Định Công rồi về nhà.

Anh D. bị trọng thương nhưng được mọi người đưa đến Bệnh viên Bưu điện cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong.

Quyết định truy nã Mai Xuân Đấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội.

Hiện, các đối tượng trong vụ việc trên đã bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam và đang hoàn tất quá trình tố tụng. Riêng Mai Xuân Đấu hiện vẫn đang lẩn trốn.

Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân, ai phát hiện đối tượng ở đâu, báo tin đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội; địa chỉ: số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; gặp Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại 0906.268.269; hoặc báo cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113; cung cấp thông tin qua trang facebook “Công an thành phố Hà Nội”.

​​​CQĐT yêu cầu đối tượng truy nã Mai Xuân Đấu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: congly.vn