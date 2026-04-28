Cháy nổ tàu cá ở An Giang khiến 5 người bị thương

Hiện trường tàu cá cháy nổ ở xã Bình An (tỉnh An Giang) vào trưa 27-4 - Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 27-4, ông Nguyễn Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh An Giang) - xác nhận một tàu đánh cá neo đậu gần bến phà Tắc Cậu đã bất ngờ xảy ra vụ cháy nổ lớn. Vụ việc đã khiến tàu cá hư hỏng nặng và 5 người dân trên tàu cũng bị thương.

Hay tin vụ cháy nổ trên, cơ quan chức năng địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra, ứng cứu và đưa 5 người dân bị thương vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để điều trị.

Tàu cá bị cháy nổ trên là của ông Nguyễn Văn L.. Mức độ thiệt hại tài sản, chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ.

"Tàu cá cháy nổ trên là ghe thu mua cá trên biển. Nguyên nhân ban đầu tôi nghe báo cáo lại là do người dân bơm dầu quá đầy. Sau đó người dân đề máy rồi bị phát nổ. Cơ quan chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ vụ việc", ông Luận thông tin.

Tác giả: Chí Công

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ