Cháy nhà ở đường Lê Quang Đạo, cụ già 84 tuổi thiệt mạng

Sáng 12-9, Công an phường Trung Mỹ Tây (Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người chết.

3h50 cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà ven đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây. Người đi đường cùng người dân xung quanh phát hiện liền hô hoán, ứng cứu. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng nhanh, lan mạnh nên không thể dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa.

Qua kiểm tra bên trong hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông tử vong, bước đầu được xác định là ông N.M.T. (84 tuổi).

Sau đó thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Căn nhà xảy ra cháy chuyên sửa chữa xe ba gác, xe ba bánh.

