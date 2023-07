Cháy nhà, 3 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm đập cửa tri hô nhưng không thấy ai lên tiếng

Trưa 8/7, thi thể 3 nạn nhân trẻ tuổi thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy nhà đã được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường. Người dân quanh ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang bàn tán xôn xao, thương xót cho các nạn nhân xấu số.

Là người phát hiện vụ cháy, anh Lê Mạnh Hải cho biết, khoảng hơn 5h cùng ngày, nhiều người đi tập thể dục qua đầu ngõ Thổ Quan thì thấy khói đen bốc ra từ căn nhà số 12.

"Khi phát hiện ra cháy chúng tôi đã ra sức tri hô gọi người trong nhà và các hộ dân lân cận. Nhiều người cố gắng đập cửa cuốn ở tầng 1 để báo hiệu cho người bên trong nhưng không thấy phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ lụp bụp ở bên trong", anh Lê Mạnh Hải kể lại.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung xót xa kể lại.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (nhà ở phố Khâm Thiên) cho biết, vào sáng sớm cùng ngày, bà nghe tiếng nhiều người dân đi tập thể dục hô hoán có đám cháy xảy ra trong ngõ Thổ Quan nên đã chạy ra xem. Thời điểm này, trong nhà có 3 người bị mắc kẹt. Trong đó, có 2 anh em ruột còn nhỏ tuổi và một người trong họ hàng.

"Tôi nghe nói trong đó có 2 cháu nhỏ và một người trẻ tuổi chắc con cháu trong nhà. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bố mẹ các cháu bé đang vắng xa nhà. Trong nhà lại toàn đồ hoá chất làm đẹp nên đám cháy lan nhanh. Nhiều người dân đi thể dục qua đã vội báo công an", bà Dung chia sẻ.

Một nhân chứng khác kể thêm, họ phát hiện ngọn lửa bùng cháy lên từ tầng 1 nhưng vì đây là nhà ở kết hợp kinh doanh làm móng chân, móng tay nên chứa nhiều hóa chất, ngọn lửa lan rất nhanh. "Bọn tôi cũng chỉ biết gọi điện thoại cho bố mẹ cháu đang đi vắng để thông báo tình hình chứ không thể mở được cánh cửa ở tầng 1 để vào cứu các nạn nhân", nhân chứng cho biết.

Một chiến sỹ cứu hỏa bị thương, được người dân hỗ trợ.

Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) cho biết thêm, quá trình chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. "Do nhiệt cao khiến gạch lát cầu thang và lan can bị sụp xuống, khi lực lượng cứu hộ bước lên thì bị trượt ngã", Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh kể.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC cũng cho biết thêm, dù khó khăn nhưng vì cứu người nên chúng tôi phải cố gắng hết sức, kể cả tiếp cận ngôi nhà đang cháy qua lan can của hộ kế bên.

"Chúng tôi đã phải sử dụng máy cắt thủy lực, cưa và búa đập kính để khói ở bên trong thoát được ra bên ngoài. Dù vậy, mỗi chiến sĩ có trang bị đầy đủ bình thở chuyên dụng chỉ có thể ở trong hiện trường được 15 phút là phải ra ngoài để thay người khác vào", Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh nói.

Vụ cháy nhà khiến hai trẻ nhỏ và cô gái trẻ thiệt mạng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 12, ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường dập lửa.

Sau 5 tiếng chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng xác định có 3 người tử vong trong đám cháy.

Danh tính các nạn nhân gồm: cháu N.Q.M (SN 2010), cháu N.P.U. (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004).

Công an quận Đống Đa đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News