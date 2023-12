Cháy khiến 2 người chết ở quận Tân Bình: Nạn nhân là anh em ruột

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường đám cháy ở quận Tân Bình.

Trưa 6-12, Công an quận Tân Bình tiếp tục cùng Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến hai người thiệt mạng.

Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường.

Thông tin ban đầu, hai người đàn ông tử vong là ông Đ.D.H (70 tuổi) và ông Đ.P.N.H (62 tuổi, em ruột ông H).

Gần 21 giờ tối 5-12, hỏa hoạn xuất hiện tại một căn nhà rộng khoảng 40 m2, một trệt, một lầu trong hẻm sâu trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.

Trong nhà có chứa bao ni-long, giấy... nên lửa bùng lên dữ dội. Lúc này có khoảng 7 người ở nhà.

Người dân xung quanh chạy đến dập tắt lửa nhưng những nỗ lực ban đầu không thành. Lửa cũng chặn lối thoát ra bên ngoài.

Căn nhà cháy nằm trong hẻm sâu.

Do không gian nhỏ, hẹp cộng nhiệt rất nóng nên hai người ở bên trong không thể thoát ra.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đã đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Sau khi tiếp cận vào bên trong, cảnh sát phát hiện 2 thi thể đàn ông, một ở khu vực cầu thang và một ở tầng trệt.

Trước đó, sáng cùng ngày, một bé gái cũng tử vong do cháy nhà trong hẻm sâu ở quận 4.

Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP HCM đã cảnh báo hiểm họa cháy nổ vào ban đêm. Theo PC07, hầu hết các vụ cháy gây chết người trong thời gian qua đều xảy ra vào ban đêm, khi người dân đang ngủ. PC07 khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa hiểm họa cháy nổ, cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn nhiệt, các hệ thống thiết bị điện, đặc biệt vào ban đêm, trước khi đi ngủ. Đồng thời, trang bị các thiết bị báo cháy tự động để chủ động phát hiện sự cố cháy, trang bị phương tiện để chủ động chữa cháy và thoát nạn từ đầu, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn.

