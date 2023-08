Cháu dựng chuyện bị cướp để "xù" nợ bà nội

Ngày 10-8, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính 1.250.000 đồng đối với N.A.T (17 tuổi, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi "báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Trước đó, N.A.T đến Công an thị xã An Khê trình báo về việc bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa, cướp 9,3 triệu đồng tại khu vực tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê.

N.A.T dựng chuyện bị cướp để không phải trả nợ cho bà nội - Ảnh công an cung cấp

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của N.A.T. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập camera nhà dân ở khu vực xung quanh cũng không ghi nhận được sự việc 2 thanh niên dùng hung khí đe dọa, cướp tiền của N.A.T.

Trước các bằng chứng không thể chối cãi, N.A.T khai nhận do không có tiền trả nợ cho bà nội của mình nên tự đạp ngã xe máy rồi đến công an trình báo bị cướp để khỏi phải trả nợ.

