Chảo lửa Mỹ Đình nâng cấp toàn diện sau thời gian dài xuống cấp

SVĐ Mỹ Đình chính thức khởi động quá trình cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài phục vụ nhiều sự kiện thể thao, âm nhạc và văn hóa khiến chất lượng sân suy giảm nghiêm trọng. Dù vẫn nằm trong danh sách sân nhà của Thể Công Viettel ở V-League 2025/2026, “chảo lửa” quốc gia sẽ tạm ngừng tổ chức thi đấu để nâng cấp toàn diện.

SVĐ Mỹ Đình thuộc top những SVĐ hàng đầu Việt Nam.

Kế hoạch thi công bao gồm bóc bỏ lớp cỏ cũ, xử lý lớp đất sâu từ 40–50cm, thay mới cốt nền và lắp đặt hệ thống tưới tự động. Quá trình dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng và trong thời gian này, Mỹ Đình sẽ không đón bất kỳ sự kiện nào.

Lần gần nhất sân Mỹ Đình thay mặt cỏ là năm 2011. Hơn một thập kỷ sử dụng đã khiến bề mặt xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, vào tháng 3/2025, sân được phân bổ 8 tỉ đồng để phục vụ đợt tu sửa này. Năm 2022, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình từng nhận 408 tỉ đồng để phục vụ SEA Games 31, nhưng chỉ khoảng 150 tỉ đồng được dành riêng cho sân và chưa mang lại cải thiện đáng kể.

SVĐ Mỹ Đình chính thức bước vào giai đoạn cải tạo.

Đã một năm kể từ lần cuối ĐT Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình. Sau hai trận giao hữu với Thái Lan và Nga ở FIFA Days tháng 9/2024, “Rồng Vàng” chuyển sang các sân khác, trong đó có Bình Dương cho vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Người hâm mộ hy vọng sân Mỹ Đình, sau khi nâng cấp, sẽ đủ điều kiện đón tuyển Việt Nam trở lại vào năm 2026, đặc biệt là trận gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Tuy vậy, VFF vẫn chưa xác nhận liệu sẽ đưa “chảo lửa” quốc gia trở lại làm sân nhà hay tiếp tục sử dụng Bình Dương.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn