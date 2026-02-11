Điều bất ngờ về nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Theo danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, người giàu nhất Trung Quốc hiện này là bà Zhong Huijuan (Chung Huệ Quyên), với khối tài sản ước tính 19,7 tỷ USD. Ít ai biết rằng trước khi trở thành "nữ hoàng" của ngành dược phẩm châu Á, nữ tỷ phú này từng là giáo viên hóa học.

Bà Zhong Huijuan (Chung Huệ Quyên) là nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc hiện nay

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ, bà Zhong Huijuan đã từng bước đưa Hansoh vươn lên thành tập đoàn dược phẩm hàng đầu, tạo nên nền tảng tài sản của nữ tỷ phú này.

Tập đoàn dược phẩm Hansoh của bà Zhong Huijan đã ký kết các thỏa thuận cấp phép tiềm năng sinh lợi với nhiều “ông lớn” trong ngành dược phẩm, giúp bà gia tăng đáng kể tài sản. Sự bùng nổ công nghệ sinh học trong thời gian gần đây đã giúp bà Zhong Huijuan - người phụ nữ tự thân giàu nhất Trung Quốc tích lũy khối tài sản lên đến 19,7 tỷ USD.

Số lượng lớn các loại thuốc đột phá đang được Trung Quốc nghiên cứu và phát triển đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ sinh học của nước này. Trong bối cảnh lạc quan đó, bà Zhong Huijuan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dược phẩm Hansoh, đã tăng sáu bậc lên vị trí thứ 16.

Vào tháng 10 vừa qua, Hansoh đã ký một thỏa thuận cấp phép trị giá 1,5 tỷ USD với tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ Roche để cùng phát triển một loại thuốc điều trị ung thư đại tràng, theo đó họ có thể được hưởng khoản thanh toán trả trước 80 triệu USD vào đầu năm 2026. Thỏa thuận này bao gồm các khoản thanh toán theo từng giai đoạn tiềm năng khoảng 1,45 tỷ USD cũng như tiền bản quyền từ doanh thu trong tương lai.

Đây là một trong những thỏa thuận cấp phép lớn mà Hansoh đã ký kết kể từ năm 2020, trong đó các thỏa thuận với những công ty dược phẩm lớn như GSK, Merck và Regeneron, để cùng phát triển thuốc điều trị béo phì và ung thư.

Công ty kỳ vọng có thể đạt được nhiều thỏa thuận tương tự hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực điều trị như ung thư, miễn dịch học và rối loạn chuyển hóa.

Trung Quốc đang chuyển mình thành một cường quốc công nghệ sinh học nhờ sự hỗ trợ ngày càng tăng của chính phủ dành cho lĩnh vực này. Ước tính, đến năm 2030, doanh thu thuốc từ Trung Quốc sẽ đạt 34 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu, một con số có khả năng tăng hơn 6 lần lên 220 tỷ USD vào năm 2040.

Trong bối cảnh đó, công ty Hansoh của bà Zhong Huijuan đang tận dụng những nền tảng vững chắc của mình. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu của công ty tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,4 tỷ nhân dân tệ (1 tỷ USD), trong khi lợi nhuận ròng tăng 15% lên 3,1 tỷ nhân dân tệ.

Tuy nhiên, dù Hansoh đã đạt được những thỏa thuận cấp phép tiềm năng sinh lợi, công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donals Trump có thể đang tìm cách hạn chế các loại thuốc giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc, điều này có thể gây tổn hại cho các nhà sản xuất dược phẩm của Mỹ.

Đáng chú ý, bà Zhong Huijuan không chỉ nổi tiếng vì sở hữu khối tài sản khổng lồ, mà còn được biết tới khi kết hôn với ông Sun Piaoyang - Chủ tịch của hãng dược phẩm danh tiếng Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Chồng bà Zhong Huijuan cũng xếp ở vị trí thứ 26 trong danh sách tỷ phú thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính đạt 13,6 tỷ USD.

Hiện nay, nam tỷ phú giàu nhất Trung Quốc cũng mang họ Zhong (Chung), đó là ông Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm) - nhà sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring, với khối tài sản ước tính 65,7 tỷ USD.

Tác giả: Trần Ngọc (theo Forbes, idnfinancials)

Nguồn tin: Báo VOV