Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Trần Văn Cung

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) trao Quyết định cho Đại tá Trần Văn Cung làm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.