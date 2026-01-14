Chân dung Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Họ và tên: Hà Thị Nga

Sinh ngày: 20/02/1969

Dân tộc: Thái

Quê quán: xã Bao La, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Bao La, tỉnh Hòa Bình).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1/1992 - 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình.

6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Lào Cai, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Dân chính Đảng; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII (1999 - 2004).

1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Lào Cai.

1/2004 - 6/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII (1999 - 2004), khóa XIII (2004 - 2009).

7/2011 - 6/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011 - 2016).

6/2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV (2010 - 2015).

10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kiêm Hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh (11/2015 - 12/2018).

5/2020 - 12/2020: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

1/2021 - 10/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

10/2024 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang.

1/7/2025 - 9/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 10/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.

10/7/2025 - 21/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

7/2025-12/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

1/2026 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 14/1/2026: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV