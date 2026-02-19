Chân dung những thiếu gia Việt điều hành doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng

Hai thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trong khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương đang là những tỷ phú USD của Việt Nam, hai thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất Việt Nam là Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993 và Phạm Nhật Minh Hoàng 2000 cũng đang trực tiếp điều hành những doanh nghiệp có quy mô lớn.

Vào cuối tháng 11/2025, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (VinMetal) đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh thay ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc VinMetal.

Ông Phạm Nhật Quân Anh giữ vị trí Tổng Giám đốc VinMetal

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal được thành lập ngày 10/10/2025 với số vốn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm 98% cổ phần, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn. Đến ngày 13/11/2025, VinMetal tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng.

VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc VinMetal, ông Phạm Nhật Quân Anh còn là thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFS). Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại Công ty, bao gồm: Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách Hậu mãi Toàn cầu, và Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng. Trong các cương vị này, ông Quân Anh đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển mạnh mẽ của VinFast, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.

Trước khi gia nhập VinFast, từ năm 2017 đến 2019, ông Quân Anh từng đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl, nơi ông tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản trị vận hành và hoạch định chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ và khách sạn.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng đang góp vốn trong nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Vingroup

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future với vốn điều lệ 3.9000 tỷ đồng - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê xe điện VinFast.

Ngoài vai trò điều hành tại Green Future, ông Hoàng góp vốn tại một số công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinSpace, VinRobotics… Đáng chú ý, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn là cổ đông của VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ sở hữu 5% vốn điều lệ của quỹ.

Thiếu gia nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh làm CEO Masterise Group

Ông Hồ Anh Minh (SN 1995) nhà Chủ tịch Hồ Hùng Anh cũng có cuộc sống đời tư kín tiếng. Thiếu gia sinh năm 1995 là Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) chỉ được biết đến khi ông tung tiền gom vào cổ phiếu TCB. Với hơn 344 triệu cổ phiếu TCB đang nắm giữ, thiếu gia nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh đang trực tiếp sở hữu khối tài sản trên sàn chứng khoán có trị giá gần 12.900 tỷ đồng. Vượt qua nhiều doanh nhân dày dạn kinh nghiệm trên thương trường, con trai của ông Hồ Hùng Anh đã gia nhập danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán dù tuổi đời còn rất trẻ.

Thiếu gia nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh vẫn chưa xuất hiện trước công chúng

Ngoài ra, Từ tháng 1/2025, ông Hồ Anh Minh được bổ nhiệm thay ông Trần Hoài Việt Anh sinh năm 1988 làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group). Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2025, Masterise Group đã tăng mạnh vốn điều lệ từ hơn 6.727 tỷ đồng lên hơn 35.227 tỷ đồng.

Masterise Group vốn được biết đến là nhà phát triển bất động sản cao cấp với hệ sinh thái dự án tại Đông Nam Á. Nhiều dự án như Grand Marina, Saigon; The Global City; Masteri West Heights; Masteri Rivera Danang hay The Centric Hải Phòng đều hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, pháp lý và tiến độ.

Tháng 8/2025, Masterise Group đã tham gia vào lĩnh vực hạ tầng – hàng không khi thành lập Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng. Động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này được Quốc hội giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình – dự án không sử dụng ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 146.236 tỷ đồng, còn giai đoạn 2 là 55.142 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp khủng của hai thiếu gia nhà bầu Hiển

Trong khi đó, hai thiếu gia nhà bầu Hiển là Đỗ Quang Vinh (1989) và Đỗ Vinh Quang (1995) cũng là những cái tên nổi bật trong giới đầu tư.

Ông Đỗ Quang Vinh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB; Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán SHS là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật nhất lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

Theo tìm hiểu, ông Đỗ Quang Vinh tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Middlesex – UK và là thạc sĩ University of East Anglia. Ấn tượng hơn, anh từng có kinh nghiệm 5 năm làm CEO của T&T tại Mỹ.

Doanh nhân 37 tuổi đang là cổ đông của cả SHB và SHS và sở hữu khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị gần 2.000 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Vinh gây ấn tượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Với phong cách lãnh đạo trẻ trung, sáng tạo và quyết liệt, ông Đỗ Quang Vinh đã mang đến làn gió mới cho SHB và SHS, chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, ứng dụng công nghệ tài chính và mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế.

Trong đó, SHS nơi ông Vinh làm Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.650,6 tỷ đồng, tăng 33,6% so với năm trước, vượt 21% kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của SHS đạt 23.031,8 tỷ đồng, tăng trưởng 64,2% so với năm 2024.

Năm 2025, ngân hàng SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực với lợi nhuận trước thuế vượt 15.000 tỷ đồng, tổng tài sản tiến sát mốc 900.000 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 619.500 tỷ đồng, tăng 16%. Trong đó, dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 614.862 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Ngân hàng tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, mở rộng hệ sinh thái và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong khi đó, ông Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, theo học ngành tài chính tại Vương quốc Anh, sau đó về nước và nhanh chóng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống doanh nghiệp của gia đình.

Doanh nhân sinh năm 1995 này hiện là Phó chủ tịch HĐQT T&T Group kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ông được biết đến là Chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi 25 tuổi và là chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ông Quang đang sở hữu hơn 119 triệu cổ phiếu Ngân hàng SHB, giá trị gần 1.850 tỷ đồng.

Vào tháng 4/2025, Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch hãng hàng không Vietravel Airlines. Cùng với ông Quang, HĐQT mới của Vietravel Airlines còn có sự tham gia của con trai cả của Bầu Hiển - Phó chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh. Ông Vinh cũng đang giữ chức Chủ tịch quỹ BVIM.

Ông Đỗ Vinh Quang đang làm Chủ tịch của hãng hàng không Vietravel Airlines

Sau khi ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ vị trí Chủ tịch, vào cuối năm 2025 vừa qua Vietravel Airlines đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. Đầu năm 2026, Vietravel Airlines chuyển trụ sở điều hành ra Hà Nội. Việc dịch chuyển trung tâm vận hành giúp hãng thuận lợi hơn trong phối hợp khai thác, làm việc với đối tác và mở rộng hoạt động tại thị trường phía Bắc. Hãng cũng cho biết đang tiếp tục tái cấu trúc mạng đường bay và nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay.

Theo kế hoạch, Vietravel Airlines sẽ hoàn tất việc thay đổi tên thương hiệu và công bố định vị mới trong quý 2/2026. Cùng với đó, hãng đặt mục tiêu nâng đội bay lên tối thiểu 10 chiếc và mở rộng mạng đường bay nội địa. Với mạng bay quốc tế, Vietravel Airlines đang nghiên cứu để khai thác các hành trình đến Đông Bắc Á.

Thiếu gia 9X làm Chủ tịch công ty chứng khoán

Ông Nguyễn Đức Anh sinh năm 1995 và là Chủ tịch Chứng khoán DSC với vốn điều lệ hơn 2.700 tỷ đồng. Theo giới thiệu, ông Nguyễn Đức Anh sinh năm 1995, là Thạc sĩ Kinh tế tại UMASS Boston University. Ông là lãnh đạo trẻ đầu tiên xây dựng sự nghiệp thành công tại DSC từ ngày đầu M&A và tái cấu trúc công ty.

Được biết, ông Nguyễn Đức Anh là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch Tập đoàn Thành An doanh nghiệp có vốn điều lệ 306 tỷ đồng và cũng là cháu trai ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch của Tập đoàn Thành Công (TC Group)

Chủ tịch 9X sở hữu hơn 85,4 triệu cổ phiếu DSC, tương ứng tỷ lệ 31,06% vốn. Tính theo thị giá cổ phiếu DSC kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2 ở mức 14.700đ/cổ phiếu, khối tài sản thiếu gia sinh năm 1995 trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 1.255 tỷ đồng.

Ngoài vai trò đứng đầu tại DSC, vị lãnh đạo 9x còn đang là Chủ tịch CTCP Đầu tư NTP (cổ đông lớn của DSC với 29,78% vốn) với vốn điều lệ 941 tỷ đồng, Đại diện theo pháp luật của CTCP Thành Công Motor Việt Nam có vốn điều lệ 260 tỷ đồng.

