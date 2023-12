Chân dung đại gia giàu có một thời: Thích khoe tiền, mua xe không nhìn giá, hiện đang ở tù

Ngày 31/3/2016, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giữ và khám xét nơi làm việc, nơi ở của Tòng để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.