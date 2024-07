Celine Dion được trả bao nhiêu tiền để hát tại Olympic Paris 2024?

Gần đây, truyền thông quốc tế xác nhận Celine Dion và Lady Gaga sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Tờ TMZ đưa tin, cho biết nữ danh ca Celine Dion đã có mặt Paris để chuẩn bị cho tiết mục trình diễn tại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Trong hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông, giọng ca My Heart Will Go On xuất hiện với trang phục thanh lịch, kín đáo, Celine Dion rạng rỡ vẫy tay chào người hâm mộ.

Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện trước ống kính của truyền thông và khán giả, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy sự lạc quan, nguồn năng lượng tích cực hiện hữu trên khuôn mặt của Celine Dion.

Theo nguồn tin, Celine Dion đã nhận được lời đề nghị biểu diễn tại Olympic Paris 2024 với mức cát-xê 2 triệu USD ( Tương đương 50 tỷ đồng). Con số này hoàn toàn xứng đáng với một giọng hát huyền thoại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả bùng nổ.

Bên cạnh đó, Celine Dion cũng được cho là sẽ có màn kết hợp với Lady Gaga trong ca khúc kinh điển Lavie En Rose. Đây là ca khúc tiếng Pháp vô cùng nổi tiếng, không thể phù hợp hơn để vang lên tại sự kiện được tổ chức tại thành phố đầy sự lãng mạn này.

Tháng 12/2022, Celine Dion được chẩn đoán mắc bệnh "người cứng" (SPS). Đây là căn bệnh hiếm gặp chỉ 1/1 triệu người mắc phải. Celine Dion cho biết rằng những cơn co thắt của căn bệnh này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hằng ngày cô, không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt mà bệnh "người cứng" còn khiến nữ danh ca không thể sử dụng giọng hát.

Vì thế, Celine Dion buộc phải đưa ra quyết định hủy bỏ toàn bộ tour diễn vô thời hạn để tập trung vào việc chữa trị. Lần gần nhất mà nữ danh ca xuất hiện trước công chúng là tại buổi ra mắt phim tài liệu I Am: Celine Dion và tham dự GRAMMY 2024 với tư cách là người trao giải.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn