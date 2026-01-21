CĐV Đông Nam Á nói gì về thất bại của U23 Việt Nam

Nhiều cổ động viên bật khóc khi U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: Đinh Hà.

Rạng sáng 21/1, U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết, lỡ hẹn với trận chung kết U23 châu Á. Dù không thể tiến thêm một bước lịch sử, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nhận được sự quan tâm và chia sẻ lớn từ người hâm mộ bóng đá khu vực, đặc biệt là các cổ động viên Đông Nam Á.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội châu Á, không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối nhưng đồng thời ghi nhận nỗ lực và thành tích của U23 Việt Nam.

Trang Philippines Football League MEMES đăng tải dòng trạng thái thu hút nhiều tương tác: "Lại là một lần nữa! Cảm ơn Việt Nam vì đã mang lại hy vọng. Việc vào tới bán kết đã là một thành tích lớn cho bóng đá Đông Nam Á. Hãy tiếp tục hướng tới tấm huy chương đồng!".

Bài viết này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người hâm mộ trong khu vực. Một tài khoản nước ngoài viết: "Cảm ơn Việt Nam. Chặng hành trình vẫn còn dài".

Trên trang Facebook ASEAN Football, các cổ động viên đến từ nhiều quốc gia cũng để lại những lời nhắn mang tính động viên. Một cổ động viên Malaysia bình luận: "Hy vọng bóng đá U23 Malaysia trong tương lai có thể đạt được những gì Việt Nam đã làm được, với tinh thần thể thao và sự trung thực. Mong rằng đến năm 2050, chúng tôi có thể sánh ngang những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được".

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến ngắn gọn nhưng tích cực như: "Các bạn đã chiến đấu rất tốt, chỉ là thiếu một chút may mắn", cũng xuất hiện dày đặc.

Còn trên các diễn đàn và mạng xã hội Thái Lan, không ít cổ động viên nước này dành những đánh giá khách quan cho U23 Việt Nam. Một bình luận được chia sẻ nhiều viết: "Việt Nam khi gặp các đội Tây Á thường có thành tích tốt hơn Thái Lan. Trước đây, Thái Lan thường thắng Việt Nam, nhưng hiện tại họ phát triển rất nhanh và khoảng cách đã trở nên cân bằng 50-50. Thực sự hôm nay phải cổ vũ cho Việt Nam và trong tương lai có cơ hội dự World Cup trước chúng ta".

Một ý kiến khác bày tỏ sự tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, tôi đã hy vọng Việt Nam vào tới chung kết. Nhưng đi được đến mức này đã là quá xuất sắc rồi".

Theo lịch thi đấu, trận chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24/1 giữa U23 Trung Quốc và đương kim vô địch U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba trước đó một ngày.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn