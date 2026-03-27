Cây trồng trong nhà "rất thích" được bón thứ này vào mùa xuân - không phải cà phê

Mới đây, một biên tập viên chuyên về làm vườn và mẹo vặt đã chia sẻ về một mẹo chăm sóc cây trồng trong nhà mà ai cũng có thể làm theo.

Viết trên báo Anh Daily Express, Sophie Harris, tại London, cho biết cô có rất nhiều cây trồng trong nhà, bao gồm một chậu lan, cây lưỡi hổ, lan ý và cây lan chi.

Sophie cho biết: “Chúng không chỉ giúp ngôi nhà của tôi thêm màu sắc mà còn giúp thanh lọc không khí bằng cách loại bỏ các chất độc. Những cây trong nhà như lưỡi hổ cực kỳ bền bỉ và dễ chăm sóc, trong khi hoa lan và lan ý thường cần được chăm sóc kỹ hơn một chút.”

Hoa lan thường cần chăm sóc kỹ hơn một chút để ra hoa hiệu quả.

“May mắn là tất cả chúng đều phát triển tốt trong nhà tôi nhờ vào thói quen bón dưỡng, bắt đầu từ cuối tháng Ba. Đây là thời điểm các cây trồng trong nhà thoát khỏi giai đoạn “ngủ đông” và bắt đầu phát triển trở lại.”

Cách bón dưỡng cho cây trồng trong nhà vào mùa xuân

Theo Sophie, trong nhiều năm qua, cô đã sử dụng nước ngâm vỏ chuối để tưới cho tất cả các cây trong nhà, và “nó hoạt động rất hiệu quả trong việc giúp cây phát triển khỏe mạnh và ra hoa”.

Nước chuối có thể cung cấp kali và các vi chất dinh dưỡng cho rễ, điều mà các cây như hoa lan cần để sinh trưởng.

Sophie giải thích: “Ban đầu, tôi sử dụng khoảng một lần mỗi tháng, và vào cao điểm mùa hè, tôi pha loãng hơn và dùng hàng tuần.”

“Để thực hiện, chỉ cần ngâm vỏ chuối trong nước vài ngày, sau đó lọc lấy phần nước và dùng để tưới cây. Tốt nhất nên pha loãng với nước, nếu không thì dung dịch này có thể quá “nặng” đối với cây. Bạn cũng có thể cho vỏ chuối vào máy xay và xay thành bột. Tuy nhiên, tôi thấy cách ngâm vẫn là đơn giản và hiệu quả nhất.”

Nước ngâm vỏ chuối giúp cây trồng khỏe hơn, ra hoa hiệu quả hơn. (Ảnh: Sophie Harris)

“Các cây trong nhà của tôi “rất thích” nước chuối, và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề chúng không ra hoa hoặc kém phát triển vào mùa xuân và mùa hè.”

Mặc dù một số người cho rằng cách bón phân này có thể thu hút sâu bệnh do mùi hơi ngọt, nhưng theo Sophie, cô chưa từng gặp phải vấn đề đó.

“Nếu bạn không có sẵn vỏ chuối, nước vo gạo cũng là một lựa chọn rất tốt để bổ sung dinh dưỡng.” cô nói thêm. “Hãy nhớ sử dụng một cách vừa phải và không lạm dụng, nếu không cây trồng trong nhà của bạn có thể bị thối rễ.”

Nhìn chung, việc chăm sóc cây trồng trong nhà không nhất thiết phải phức tạp hay tốn kém, mà đôi khi chỉ cần những giải pháp đơn giản, tự nhiên như nước ngâm vỏ chuối hoặc nước vo gạo cũng đủ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Điều quan trọng là duy trì sự đều đặn, quan sát tình trạng của cây và điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp theo từng mùa. Khi được cung cấp dinh dưỡng đúng cách, cây không chỉ sinh trưởng khỏe mạnh mà còn góp phần tạo nên không gian sống xanh mát, thư giãn và gần gũi với thiên nhiên hơn trong chính ngôi nhà của bạn.

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn