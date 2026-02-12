Cầu vượt 494 tỉ đồng nhưng không xe nào được phép đi qua

Bang California (Mỹ) sắp hoàn thành cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới - Ảnh: Carscoops

Bang California (Mỹ) đang tiến gần đến việc hoàn tất công trình xây cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới - một dự án hạ tầng đặc biệt mà con người sẽ không lái xe hay đi bộ qua.

Công trình mang tên Wallis Annenberg Wildlife Crossing, bắc qua cao tốc US 101 giữa Calabasas và Westlake Village, gần Los Angeles. Đây là cây cầu đầu tiên thuộc loại này tại California, được thiết kế nhằm tạo lối đi an toàn cho các loài thú hoang băng qua tuyến đường cao tốc đông đúc.

Dự án cầu vượt này khởi công từ năm 2022. Thống đốc bang California Gavin Newsom gần đây cho biết công trình đã được cấp đủ vốn để hoàn thiện. Nếu đúng tiến độ, cây cầu sẽ hoàn thành vào mùa thu năm 2026.

Hình ảnh do bang công bố cho thấy cầu hiện mới xây dựng được khoảng một nửa và chưa kết nối với hai bên đường cao tốc, nên tạm thời chưa thể sử dụng. Khi hoàn tất, cây cầu sẽ nối các khu đất được bảo vệ thuộc dãy núi Santa Monica với dãy Sierra Madre ở hai phía đường cao tốc.

Toàn bộ mặt cầu sẽ được phủ thảm thực vật bản địa, thiết kế để hòa vào cảnh quan tự nhiên xung quanh, tạo cảm giác như một phần của môi trường sống thay vì công trình bê tông.

Theo nhóm thực hiện dự án, cây cầu sẽ giúp nhiều loài động vật như mèo rừng, sói đồng cỏ, sư tử núi, hươu la và thỏ sa mạc đi qua an toàn. Các loài nhỏ hơn như rắn, thằn lằn và cóc cũng được hưởng lợi.

Ngoài việc khôi phục hành lang sinh thái, công trình còn nhằm giảm va chạm giữa xe và động vật trên đoạn cao tốc 10 làn xe. Đây là vấn đề nghiêm trọng tại California. Đại học UC Davis cho biết mỗi năm có hơn 48.000 con hươu và khoảng 100 con sư tử núi bị xe tông chết.

Năm 2024, số liệu cho thấy số hươu chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn gấp đôi so với do săn bắn. Không chỉ gây tổn thất sinh thái, các vụ va chạm giữa phương tiện và động vật hoang dã còn khiến California thiệt hại hơn 200 triệu USD mỗi năm.

Giới chức bang kỳ vọng khi hoàn thành, cây cầu đặc biệt này sẽ trở thành mô hình cho nhiều dự án tương tự tại Mỹ và các khu vực khác trên thế giới, nơi đường sá phát triển mạnh nhưng hệ sinh thái tự nhiên bị chia cắt.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ