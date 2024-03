Cầu Mây Nghệ An xuất sắc giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại Giải vô địch các câu lạc bộ cầu mây quốc gia năm 2024

Với sự tham gia của 17 đơn vị thuộc 12 tỉnh, thành, ngành, với gần 220 vận động viên tham gia tranh tài, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng và Công an nhân dân. Riêng chủ nhà Sóc Trăng tham gia với 2 đội là tuyển Sóc Trăng 1 và Sóc Trăng 2. Các đội lần lượt tranh tài ở 7 bộ huy chương, gồm: Đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đôi nam, đôi nữ và đội tuyển 4 nam - nữ hỗn hợp.

Đội tuyển Cầu Mây Nghệ An tham gia giải năm nay với số lượng 15 VĐV do ông Hoàng Hữu Nghĩa làm huấn luyện viên trưởng, các vận động viên đều là những gương mặt chủ chốt và trẻ xuất sắc nhất hiện nay tranh tài ở các nội dung. Đoàn Nghệ An đã thi đấu thành công và giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Trong đó huy chương vàng ở nội dung hỗn hợp nam nữ thuộc về các VĐV: Nguyễn Thị My, Ngô thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Quảng, Trần Đức Mạnh, Tạ Danh Bách, Bùi Hoàng Quân. Huy chương bạc nội dung đôi nữ thuộc về các VĐV: Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Mơ, Trương Thanh Thảo. Huy chương đồng nội dung 3 nữ thuộc về VĐV: Nguyễn thị Hoà, Ngô thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị My, Ngô thị Duyên và Huy chương đồng đôi nam thuộc về VĐV: Trần Đức Mạnh, Tạ Danh Bách, Bùi Hoàng quân

Đây là một giải đấu quan trọng trong năm của bộ môn cầu mây Việt Nam, là dịp để các vận động viên được thi đấu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nhất là đối với các vận động viên trẻ. Đặc biệt là thông qua giải đấu lần này, nhằm tiếp tục động viên, khuyến khích các địa phương, các ngành quan tâm phát triển phong trào và xây dựng lực lượng cầu mây để bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong cả nước.

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn