Câu lạc bộ doanh nhân thừa nhận vi phạm giao thông khi 2 ô tô chắn ngang quốc lộ

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy có hai ô tô của đoàn "Caravan thiện nguyện 2030" đã chắn ngang quốc lộ 20 để đoàn xe doanh nhân băng ngang đường - Ảnh cắt từ clip

Ngày 4-5, ban tổ chức "Caravan thiện nguyện 2030" đã chính thức gửi thư xin lỗi, liên quan đến việc 2 ô tô chắn ngang quốc lộ 20 để mở đường cho đoàn xe caravan khi đi qua tỉnh Lâm Đồng gây xôn xao dư luận, khiến cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Theo ban tổ chức, clip lan truyền trên mạng xảy ra vào ngày 2-5, sau khi đoàn kết thúc buổi viếng chùa Đại Tùng Lâm tại địa bàn huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

"Đây là hành động bộc phát, nôn nóng của một số thành viên theo đoàn nhằm giúp đỡ cho đoàn cũng như người dân tham gia giao thông được an toàn, tại điểm ra từ chùa Đại Tùng Lâm giao với quốc lộ 20, nhưng vô tình đã vi phạm luật giao thông đường bộ", ban tổ chức thông tin.

Theo ban tổ chức "Caravan thiện nguyện 2030", sau khi làm việc chi tiết cùng các thành viên có liên quan, đơn vị này xác định rõ hành động trên là sai và vi phạm luật giao thông đường bộ, phía ban tổ chức vô cùng lấy làm tiếc vì sự việc này đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng và hình ảnh xấu của sự kiện.

Đơn vị này cho hay ban tổ chức đã thống nhất với các thành viên theo đoàn, kể cả trước khi sự kiện diễn ra là tuyệt đối tuân thủ luật giao thông đường bộ khi tham gia đoàn.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã họp bàn và đi đến thống nhất chấp hành các hình phạt nếu có để làm thước đo cho các cá nhân, cũng như rút kinh nghiệm sâu sắc cho tổ chức đoàn hội trong thời gian tới nếu có sự việc tương tự xảy ra", đơn vị này chia sẻ.

Vào ngày 1-5, đoàn caravan này đã trao các phần quà thiện nguyện trị giá gần 1,4 tỉ đồng tại tỉnh Bình Phước - Ảnh: CLB Doanh nhân 2030

Ban tổ chức "Caravan thiện nguyện 2030" cho rằng "hành động hỗ trợ các phương tiện giao thông của một số thành viên trong quá trình di chuyển của đoàn xe được thực hiện với mục đích duy nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân lưu thông", đảm bảo an toàn cho các thành viên, đặc biệt là khi di chuyển trong các đoạn đường có mật độ giao thông cao hoặc trong các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cũng trong ngày 4-5, ban tổ chức "Caravan thiện nguyện 2030" đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, trong đó bày tỏ lời xin lỗi và "mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ cộng đồng".

"Caravan thiện nguyện 2030" là hoạt động thường niên đã bước sang năm 20 của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030. Vào ngày 1-5, đoàn caravan này đã trao các phần quà thiện nguyện trị giá gần 1,4 tỉ đồng gồm xe đạp, tivi, thiết bị học tập… đến các em học sinh thuộc các trường học trong địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tác giả: Ngọc Hiển

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ