Vì sao 10 người đưa 100 tỷ đồng trong vụ án cựu Bộ trưởng Kim Tiến được miễn tội

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, hôm 24/3 bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219.

Cùng tội danh, VKS truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc điều hành Ban, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Riêng bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Tính đến hết năm 2024, hai dự án đã được giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn Ngân sách Nhà nước, tương đương 56,47% kế hoạch vốn. Tại giai đoạn chọn 10 gói thầu xây lắp, với các nhà thầu xin được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Nguyễn Chiến Thắng khi đó là Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế.

Với các nhà thầu liên hệ trực tiếp, ông Thắng sẽ xin ý kiến bà Tiến.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Y tế trong hai nhiệm kỳ, từ tháng 8/2011 đến năm 2019. Ảnh: Hoàng Phong

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Mọi việc tiếp theo được giao cho bị can Trần Văn Sinh, thời điểm đó là Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi, phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các điều kiện.

Trong lúc trao đổi với các nhà thầu, ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, các nhà thầu làm 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng cộng 87,4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, ông Thắng tiếp tục nhận thêm một tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Từ tháng 9/2017, ông Thắng nghỉ hưu nên bị can Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhiệm thay phần công việc. Ông Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Tuy nhiên, hai dự án khó khăn trong việc triển khai nên ông Tuấn mới nhận được 12,1 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.

VKS xác định, quá trình điều tra, C03 Bộ Công an nhận được đơn tố giác của 10 cá nhân là lãnh đạo, Giám đốc của các nhà thầu. Trong đó có Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Hancorp, An Thịnh, Hatech, Vinaconex 25, Công nghệ VFT, Furtech, Phú Hưng.

Nội dung đơn tố giác về cơ bản giống nhau. Đó là sau khi các nhà thầu trúng thầu và được chủ đầu tư thanh toán, tạm ứng, ông Thắng yêu cầu phải đưa lại số tiền tương ứng 5% giá trị thanh toán, tạm ứng. Do muốn được ông Thắng tạo điều kiện, không gây khó khăn trong quá trình thi công, thanh quyết toán nên các nhà thầu đã làm theo yêu cầu.

Điều tra theo đơn tố giác, nhà chức trách cho hay có căn cứ xác định sau khi các nhà thầu trúng thầu và triển khai, ông Thắng đã yêu cầu chi tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Mục đích để được ông Thắng tạo điều kiện trong việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán nên các nhà thầu đồng ý. Những lần đưa tiền thường được thực hiện tại phòng làm việc của ông Thắng và Tuấn.

VKS kết luận, với 10 cá nhân đại diện cho các nhà thầu tại hai dự án đã "có hành vi đưa hối lộ" cho ông Thắng và Tuấn. Tuy nhiên 10 cá nhân này đã nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác làm rõ bản chất vụ án.

"Căn cứ quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật Hình sự và nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao nên miễn trách nhiệm hình sự với 10 cá nhân này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính", cáo trạng nêu.

Quá trình điều tra, công an xác định còn có Tổng Công ty 36, Tổng Công ty 319, Tổng Công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco đã có hành vi đưa tiền nên chuyển hồ sơ đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Dự án bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bỏ không đã nhiều năm. Ảnh: Giang Huy

Bà Tiến nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới

Quá trình điều tra, ông Thắng thừa nhận việc thỏa thuận và nhận tiền của nhà thầu, tổng 88,4 tỷ đồng. Ông Thắng sau đó đưa cho bà Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; đưa ông Hữu Tuấn 3,47 tỷ đồng, Trần Văn Sinh 2,9 tỷ; ông Kim Trung 1,7 tỷ và Thiêm 2 triệu USD (khoảng 46,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, ông Thắng khai đi chúc tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng; chi cho một số cán bộ, lãnh đạo ở Ban Y tế trọng điểm 11,6 tỷ đồng; chi cho một số cá nhân tại các bộ ngành 2,4 tỷ đồng.

Bị can Tuấn cũng thừa nhận đã cầm tiền của 3 nhà thầu, tổng 12,1 tỷ đồng. Nhận xong, ông đưa cho bà Tiến 5 tỷ đồng, chi chung cho các hoạt động của ban 5,8 tỷ đồng, sử dụng cá nhân 1,28 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bà Tiến thừa nhận đã cầm của ông Thắng 2,5 tỷ đồng và của ông Tuấn 5 tỷ đồng. Khi nhận, bà không được hai cấp dưới cho biết về nguồn gốc số tiền này. Khi đối chất, bà Tiến và ông Thắng đều giữ nguyên lời khai.

Bà Tiến khai thêm "không biết nguồn gốc số tiền và không thỏa thuận" với ông Thắng, Tuấn về việc đưa tiền.

Như vậy, bà Tiến chỉ bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước ở hai dự án, tổng hơn 803 tỷ đồng. Bà đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

Bà Tiến bị khởi tố ngày 16/7/2025 về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 5 tháng sau đổi thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Tiến hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net