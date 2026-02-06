Cảnh tượng tại "nóc nhà Nam Bộ" khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Thật không ngờ tới!

Giữa miền nắng gió phương Nam, nơi hiếm khi gắn với những loài hoa ôn đới, đỉnh Núi Bà Đen lại trở thành tâm điểm mỗi độ xuân về khi hàng vạn bông tulip đồng loạt khoe sắc. Khung cảnh vườn hoa rực rỡ ở độ cao gần 1.000m khiến không ít du khách lần đầu đặt chân tới phải dừng lại thật lâu để ngắm nhìn, bởi “thật không ngờ” giữa Nam Bộ lại có một mùa tulip đúng nghĩa.

Những thảm hoa nhiều màu sắc này nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa tulip – Hội Xuân Núi Bà Đen, sự kiện du lịch – văn hóa được tổ chức thường niên vào dịp đầu năm mới. Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, lễ hội hoa tulip năm nay diễn ra từ ngày 16/2 đến 20/3/2026, kéo dài hơn một tháng, trùng với giai đoạn cao điểm du xuân và hành hương.

Vườn hoa tulip giữa mây trời

Theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, hoa tulip lần đầu được đưa lên trồng thử nghiệm trên đỉnh Núi Bà Đen từ năm 2022 và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh nhờ khí hậu mát mẻ đặc trưng của khu vực này. Đến những mùa xuân gần đây, số lượng hoa liên tục được mở rộng. Công an TP.HCM Online cho biết, trong Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2025, khu du lịch đã trồng và trưng bày hơn 115.000 gốc tulip, nhập khẩu và chăm sóc theo quy trình riêng để đảm bảo hoa nở đồng loạt trong suốt mùa lễ hội.

Không gian trưng bày hoa được bố trí đan xen với quảng trường, lối đi bộ và các điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi, giúp du khách vừa chiêm ngưỡng tulip, vừa phóng tầm mắt xuống toàn cảnh đồng bằng Tây Ninh. Nhiều hình ảnh vườn hoa trên cao được ví như “châu Âu thu nhỏ” giữa Nam Bộ, trở thành điểm check-in nổi bật mỗi dịp đầu năm.

Lễ hội và con số du khách ấn tượng

Sức hút của lễ hội hoa tulip được phản ánh rõ qua lượng khách tăng mạnh trong các mùa xuân gần đây. Theo Đại biểu Nhân dân, ngày khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2025 đã ghi nhận hơn 180.000 lượt khách đến tham quan, du xuân và hành hương chỉ trong một ngày. Trước đó, Công lý dẫn thống kê cho biết, Hội Xuân Núi Bà Đen 2024 thu hút hơn 200.000 người về dự lễ khai mạc, trong đó có khoảng 150.000 lượt khách đi cáp treo lên đỉnh núi ngay trong ngày đầu tiên.

Ở quy mô rộng hơn, Thanh Niên thông tin rằng chỉ riêng tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh đón gần 1 triệu lượt khách du lịch, với Núi Bà Đen là điểm đến chiếm tỷ trọng lớn nhờ các hoạt động lễ hội mùa xuân và không gian hoa tulip trên đỉnh núi.

Các con số này cho thấy lễ hội hoa tulip không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, mà còn trở thành động lực quan trọng cho du lịch Tây Ninh mỗi dịp Tết đến, xuân về. Từ một thử nghiệm ban đầu, vườn tulip trên “nóc nhà Nam Bộ” nay đã trở thành hình ảnh quen thuộc, khiến nhiều người mỗi năm lại mong chờ được lên đỉnh Núi Bà Đen, tận mắt chứng kiến cảnh tượng tưởng chừng chỉ có ở những xứ lạnh xa xôi.

Bên cạnh việc tham quan vườn hoa tulip, các chuyên gia du lịch địa phương khuyến nghị du khách nên sắp xếp thời gian lên Núi Bà Đen từ sáng sớm hoặc chiều muộn trong dịp xuân và Tết Nguyên đán để tránh đông đúc, đồng thời dễ dàng cảm nhận không khí mát lành trên đỉnh núi.

Theo kinh nghiệm được nhiều du khách có kinh nghiệm chia sẻ lại, khung giờ đầu ngày cũng là lúc vườn hoa tulip giữ được màu sắc tươi nhất, thuận tiện cho việc chụp ảnh. Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tham quan không gian tâm linh, dâng hương đầu năm và thưởng thức ẩm thực chay tại khu vực đỉnh núi, giúp chuyến du xuân vừa trọn vẹn trải nghiệm cảnh quan, vừa giữ được sự thư thái, nhẹ nhàng – đúng tinh thần của những ngày đầu năm mới.

