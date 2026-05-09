Cảnh sát dùng thiết bị thuỷ lực bẩy tảng đá lớn, đưa thi thể người mắc kẹt ra ngoài

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 6h sáng ngày 7/5, ông Nguyễn Văn S (SN 1985, trú tại thôn Tri Thuỷ 2, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) đi một mình đến vùng đồi núi ở thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh để đào cây cảnh.

Thi thể người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng mắc kẹt dưới tảng đá lớn.



Suốt đêm hôm đó không thấy ông Sói trở về nhà, liên lạc một số người thân quen cũng không biết người đàn ông này ở đâu, nên sáng ngày 8/7, gia đình ông S đã đến Công an xã Nam Cam Ranh trình báo. Ngay sau đó, Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Cam Ranh huy động nhân lực lên núi, tìm kiếm nhiều giờ mới phát hiện ông S đã tử vong trong tình trạng mắc kẹt dưới một tảng đá. Nhiều khả năng ông S đã bị tai nạn đá lăn đè trên người khi đang tìm kiếm cây cảnh.

Dân quân xã Nam Cam Ranh sử dụng võng và cây rừng để đưa thi thể nạn nhân rời khỏi núi.



Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã mang thiết bị thủy lực vượt chặng đường đồi núi, đến hiện trường để bẩy tảng đá lớn, đưa nạn nhân ra ngoài lúc 15h45’chiều cùng ngày. Tiếp đó, dân quân xã Nam Cam Ranh sử dụng võng và cây rừng khiêng thi thể ông S xuống núi để cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và gia đình giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn