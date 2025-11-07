Cảnh hoang tàn trại nuôi thực nghiệm thủy sản vừa bị thu hồi ở Hà Tĩnh

Dự án Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2007, trên diện tích hơn 3ha ở thôn Ninh Hòa, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được xây dựng nhằm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản và tiến hành nuôi thực nghiệm các loại giống gốc, giống mới, kể cả nuôi tôm thực nghiệm trên cát.

Công trình có tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng do Trung tâm Khuyến nông (Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh) đầu tư, gồm các hạng mục: Dãy nhà điều hành, khu nuôi thực nghiệm, khu sản xuất giống, nhà ở cho cán bộ nhân viên...

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, công ty dừng hoạt động khi chuẩn bị đi vào sản xuất, nguyên nhân do vướng mắc về cơ chế và thị trường tiêu thụ gặp khó. Từ năm 2015, trang trại ngưng hoạt động rồi bỏ hoang đến nay, trở nên hoang tàn, đổ nát.

Đầu tháng 11/2025, có mặt tại dự án Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản, nơi này cửa đóng then cài, không có bóng dáng người qua lại trong thời gian dài.

Khu vực nhà điều hành cũng cùng chung số phận sau nhiều năm bỏ không. Hệ thống điện hư hỏng; cánh cửa hoen gỉ, gãy đổ; tường bao ẩm mốc.

1 thập kỷ qua, trại thực nghiệm không một bóng người qua lại, trở nên hoang tàn, đổ nát.

Các hạng mục của khu nuôi thực nghiệm và sản xuất giống nhếch nhác, các vật dụng dùng nuôi thủy sản để chỏng chơ, hệ thống cửa hư hỏng, mái tôn gió thổi bay tung tóe.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong khu thực nghiệm vẫn còn hệ thống nuôi thủy sản, tuy nhiên sau thời gian dài bỏ hoang chỉ còn đống đổ nát, bể nuôi phủ đầy rong rêu.

Do phơi nắng, phơi mưa lâu ngày, khung sắt đã bị ăn mòn, nhiều hệ thống cửa hư hỏng, thậm chí mái tôn cũng đã bị thổi bay.

Trang trại bỏ không, cỏ dại mọc um tùm nên chỉ có trâu bò vào ăn cỏ

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, địa phương vừa nhận được quyết định về việc thu hồi hơn 3ha đất không còn nhu cầu sử dụng tại dự án Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản. “Theo quyết định, hiện nay toàn bộ số diện tích đất này được giao về cho UBND xã Đan Hải quản lý, bố trí sử dụng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đang tìm nhà đầu tư để tránh bỏ hoang, lãng phí”, ông Thao nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn