Tuấn Hưng lộ rõ nét mặt buồn sau khi mẹ qua đời, trực tiếp cứu trợ bà con vùng lũ

Giữa thời điểm miền Trung đối diện với thiên tai lũ lụt, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ người dân bằng cả vật chất lẫn sức lực. Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý khi trực tiếp có mặt tại Phú Yên để trao quà cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão. Đây là chuyến thiện nguyện được nam ca sĩ thực hiện chỉ ít tuần sau biến cố mẹ anh qua đời, khiến khán giả càng xúc động hơn trước tinh thần sẻ chia của giọng ca Tìm Lại Bầu Trời.

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng cho biết anh cùng một nhóm bạn đã trao 380 phần quà, chủ yếu là gạo và nhu yếu phẩm cho người dân đang gặp khó khăn. Nam ca sĩ thổ lộ: "Những gì mà nhóm nhận được từ những sự gửi gắm từ mọi nơi mọi hướng quả thật ý nghĩa vô cùng để thấy sự đồng lòng và sự đoàn kết của người Việt Nam. Những gì mà nhóm đang làm vẫn tiếp tục và mong muốn sự đóng góp nhỏ bé của những thành viên sẽ lan toả nhiều hơn và đi đến nhiều nơi hơn. Ai có của góp của, ai có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít thì góp ít".

Hình ảnh Tuấn Hưng đứng giữa khu phát quà, tự tay kiểm tra từng phần hỗ trợ, hỏi han người dân khiến nhiều người xúc động. Sau mất mát lớn trong gia đình, anh vẫn giữ tinh thần tích cực, chọn cách dành thời gian và sức lực để góp phần giúp đỡ bà con vùng bão lũ.

Tuấn Hưng trực tiếp đến trao quà cho bà con Phú Yên sau lũ lụt

Dù khuôn mặt vẫn còn thoáng nét buồn bã sau khiến cố mất mẹ nhưng Tuấn Hưng vẫn gửi lời động viên, tự tay trao quà cho bà con khó khăn

Trong nhiều năm qua, Tuấn Hưng và bạn bè thân thiết thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện theo hình thức nhỏ gọn nhưng đều đặn. Những chuyến đi của anh xuất phát từ chính mong muốn giúp đỡ người lao động, người nghèo, người gặp thiên tai mà không phô trương hay ồn ào.

Chuyến cứu trợ lần này tiếp tục cho thấy hình ảnh một Tuấn Hưng tràn đầy trách nhiệm xã hội, luôn sẵn sàng góp sức khi đồng bào gặp hoạn nạn. Giữa thời điểm bão lũ còn diễn biến phức tạp, hành động kịp thời của nam ca sĩ trở thành điểm sáng đẹp đẽ về tinh thần tương thân tương ái của nghệ sĩ Việt.

Trước đó, Tuấn Hưng từng nhiều lần chung tay đóng góp để giúp đỡ bà con sau thiên tai

Từ trước đến nay, Tuấn Hưng là một trong những nghệ sĩ tuyên phong trong các hoạt động thiện nguyện

Thời gian qua, khi mưa lũ liên tục gây thiệt hại tại miền Trung và Tây Nguyên, loạt nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng hành động, thể hiện rõ trách nhiệm của người của công chúng. Nhiều cái tên như Hoà Minzy, Mỹ Tâm, Trấn Thành, Sơn Tùng M-TP, Đức Phúc, Erik, HIEUTHUHAI… chủ động chuyển khoản đến các quỹ chính thống hoặc đứng ra kêu gọi vật phẩm thiết yếu. Không ít nghệ sĩ như Hoa hậu Hương Giang, Diệp Lâm Anh... trực tiếp có mặt tại tâm lũ để trao quà, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Những hình ảnh nghệ sĩ phát từng phần quà, hay việc công khai minh bạch mọi khoản đóng góp đã tạo nên làn sóng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Dù mỗi người một cách làm, điểm chung là tinh thần hướng về đồng bào, góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn và sớm vượt qua thiên tai.

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn