Cảng Việt Nam gây chú ý tại FWC 2025

Tại Đại hội Liên đoàn Các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế 2025 (FWC 2025), Việt Nam SuperPortTM, liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và T&T Group đã giới thiệu Kho hàng không kéo dài, một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

Kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Bắc, kết nối hơn 20 KCN với các cảng biển, sân bay lớn như Nội Bài, Hải Phòng, Quảng Ninh và kéo dài đến Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc), OACT không chỉ thúc đẩy dòng chảy hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực Trung Quốc - ASEAN mà còn liên kết trực tiếp với mạng lưới các hãng hàng không quốc tế và các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, châu Á.

Đáng chú ý, đây là một trong những kho hàng không kéo dài đầu tiên tại Việt Nam tiên phong tích hợp đầy đủ chức năng như một “nhà ga hàng hóa ngoài sân bay”, bao gồm: làm thủ tục hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ ULD (thiết bị chất xếp lên tàu bay), vận chuyển ra sân bay… Tại đây, hàng hóa sẽ được xử lý theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt an ninh nghiêm ngặt bởi hệ thống CCTV 24/7, an ninh hàng không và hải quan từ khâu tiếp nhận đến khi vận chuyển ra tàu bay.

Với tổng diện tích hơn 11.000m2 và công suất xử lý hàng hóa khoảng 50.000 tấn/năm, OACT được xây dựng và trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tiếp nhận, lưu trữ và xử lý khối lượng lớn hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp và các hãng vận tải đến từ các thị trường khắt khe như Mỹ, châu Âu.

TS. Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ giới thiệu về Kho hàng không kéo dài tại sự kiện.

Song song với năng lực kết nối và vận hành, Việt Nam SuperPort™ còn giới thiệu kế hoạch phát triển OACT trở thành nhà ga hàng hóa hiện đại, thông minh, ứng dụng các tiến bộ công nghệ: AI, Robotics…

Cụ thể, Việt Nam SuperPortTM đã hợp tác cùng Google và Kyndryl nghiên cứu và phát triển AI thế hệ mới tích hợp vào máy soi chiếu an ninh để phát hiện hàng cấm, hàng nguy hiểm, đồng thời, ứng dụng AI trong tự động xác thực chứng từ hàng hóa nhằm tăng cường an toàn và an ninh hàng hóa.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), Việt Nam SuperPort™ đang nghiên cứu xe dẫn đường tự động điều hướng (Autonomous Guided Vehicles - AGV); Robot chất xếp (Robot loader); Robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robots - AMR) nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình kho vận, dự kiến nâng cao năng suất vận hành tới 35% trong khi giảm thiểu 50% tỷ lệ sai sót.

Tăng cường khả năng thích ứng

Phát biểu tại sự kiện, TS. Robert Yap, Chủ tịch điều hành Tập đoàn YCH, chia sẻ: “Việt Nam SuperPortTM thể hiện tầm nhìn chung của Tập đoàn YCH và Tập đoàn T&T trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng thông minh hơn, xanh hơn và kết nối hơn cho khu vực. OACT không chỉ là một hạ tầng logistics, mà còn là động lực góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm thương mại và đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN và trên trường quốc tế”.

Kho hàng không kéo dài tại “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc

Về hiệu quả, mô hình OACT sẽ mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh quan trọng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và toàn bộ chuỗi logistics hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần giảm tắc nghẽn và áp lực cho nhà ga hàng hóa tại sân bay, cải thiện luồng vận hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến bay và luồng hàng hóa.

“OACT không chỉ là kho hàng không kéo dài, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn kết nối thông minh và bền vững của Việt Nam. Chúng tôi hướng tới xây dựng một trung tâm logistics thế hệ mới, nơi công nghệ, hạ tầng và con người cùng tạo nên sức bật mới cho thương mại toàn cầu”, CEO Việt Nam SuperPort™ nhấn mạnh.

Việt Nam SuperPort™ là cảng logistics đa phương thức có diện tích lên đến 83 ha với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn YCH, nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu của Singapore với gần 70 năm kinh nghiệm dẫn đầu trong ngành, và Tập đoàn T&T, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Tác giả: M.Trâm

Nguồn tin: dttc.sggp.org.vn