Cần làm rõ đơn tố giác sai phạm tại Chi cục Thuế ở Hà Tĩnh

Doanh nghiệp tố giác tiền nộp thuế bỗng nhiên biến mất

Ông Phan Bá Kiểng, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Quốc Hưng (Công ty Quốc Hưng, đóng tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có đơn tố giác về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của bà Cù Thị Mai Hương, Cán bộ Thuế và các cán bộ có liên quan của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc (trụ sở đóng tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Đại biểu Nhân dân.

Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc. Ảnh: Xuân Sinh

Theo đó, đơn thư cho biết vào năm 2020 trên cơ sở quyết định của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc về việc kiểm tra thuế tại Công ty Quốc Hưng, Đoàn kiểm tra gồm bà Cù Thị Mai Hương và bà Lê Thị Hoài Long (cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc) đã tiến hành kiểm tra quyết toán thuế năm 2019 tại công ty này.

Tại biên bản kiểm tra quyết toán thuế được lập năm 2020 của đoàn kiểm tra ghi rõ tổng số tiền thuế mà Công ty Quốc Hưng phải nộp vào Ngân sách nhà nước tính đến ngày 31.12.2019 là 1.543.271.636 đồng, trong đó bao gồm tiền thuế GTGT là 1.412.279.851, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 94.991.785 đồng, và 36 triệu đồng tiền thuế TNDN truy thu sau kiểm tra và tiền phạt.

Vì tin tưởng bà Cù Thị Mai Hương, Quyền Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc nên đại diện Công ty Quốc Hưng đã đưa cho bà Hương số tiền 1.442.576.885 đồng tiền thuế (gồm tiền thuế GTGT là 1.412.279.851 và 36 triệu đồng tiền thuế TNDN truy thu sau kiểm tra và tiền phạt) bằng phương thức tiền mặt tại trụ sở công ty để nhờ người này nộp vào kho bạc.

Sau khi đưa tiền cho bà Hương, ngày 08.7.2020 Công ty Quốc Hưng nhận được thông báo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc với nội dung số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30.6.2020 là 109.471.782 đồng. Số tiền quá hạn nộp phải cưỡng chế nợ thuế là 0 đồng.

Tiếp đến trong 2 năm 2021 và 2022 Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc tiếp tục tiến hành kiểm tra quyết toán thuế năm 2020 và 2021 của Công ty Quốc Hưng. Cũng như những lần trước, Công ty Quốc Hưng đã đưa tiền mặt cho bà Hương để nhờ nộp vào Ngân sách nhà nước.

Đến ngày 28.3.2022 ông Phan Bá Kiểng, Giám đốc Công ty Quốc Hưng nhận phiếu xác nhận tình trạng nợ thuế của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc xác nhận đến ngày 26.1.2022 công ty chỉ còn nợ số tiền 170.901.695 đồng.

Tuy nhiên vào giữa tháng 3.2023 Công ty Quốc Hưng bất ngờ nhận được Thông báo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc về tiền nợ của công ty này. Theo đó, tính đến ngày 31.12.2022 Công ty Quốc Hưng chưa nộp vào Ngân sách nhà nước tổng số tiền thuế là hơn 2.131.054.778 đồng (hơn 2,1 tỷ đồng). Trong đó, tiền thuế và các khoản thu khác là hơn 1.380.648.641 đồng và số tiền bị phạt do nộp chậm là 750.406.137 đồng.

“Tất cả những lần nộp tiền thuế chúng tôi đều đưa cho bà Hương để người này nộp giúp vào kho bạc. Và sau đó đều nhận được phiếu xác nhận tình trạng còn nợ thuế do Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc ký. Không ngờ đến đầu năm 2023, Công ty tôi được thông báo còn nợ hơn 2,1 tỷ đồng tiền thuế. Chúng tôi đã nhiều lần làm việc với Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc nhưng đơn vị này không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, bà Cù Thị Mai Hương đã không đến cơ quan làm việc”, ông Phan Bá Kiểng nói.

Giám đốc Công ty Quốc Hưng cũng đặt câu hỏi, nếu trường hợp tiền chưa được bà Hương nộp vào Ngân sách nhà nước thì tại sao ông Phạm Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc lại ký vào thông báo về biến động số tiền nợ thuế của công ty? Trường hợp nếu chưa nộp thuế tại sao suốt 3 năm không nhận được thông báo yêu cầu nộp thuế của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc, để bỗng dưng sau đó bị phạt hơn 700 triệu đồng?.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc nói gì?

Ông Phạm Quốc Dũng thanh minh việc ký vào thông báo về sợ nợ của Công ty Quốc Hưng vào năm 2020 là do bị cấp dưới lừa.

Làm việc với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Phạm Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc cho biết, bà Cù Thị Mai Hương là Quyền Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc từ năm 2019. Tuy nhiên vào đầu tháng 2.2023 bà Hương đã bị xóa tên ra khỏi ngành do hơn một tháng không quay trở lại làm việc.

Liên quan đến những nội dung Công ty Quốc Hưng tố giác, ông Phạm Quốc Dũng cho biết, sau khi bà Hương bỏ đi không đến cơ quan làm việc đã cho rà soát, kiểm tra lại số nợ của các doanh nghiệp nên mới phát hiện ra sự việc nợ thuế đối với công ty này. Theo ông Phạm Quốc Dũng, thì số tiền thuế Công ty Quốc Hưng đang nợ là hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm tiền nợ thuế và tiền bị phạt vì nộp chậm thuế.

Ông Phạm Quốc Dũng thừa nhận thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp ký ngày 08.7.2020 nêu Công ty Quốc Hưng còn nợ hơn 109 triệu đồng là do ông này ký vào. Tuy nhiên ông này lại thanh minh bị cấp dưới lừa nên mới ký vào thông báo.

“Cái thông báo nợ còn hơn 109 triệu đồng đó là do tôi bị lừa, do quá nhiều hồ sơ nên không thể kiểm tra từng thông báo một được. Còn cái phiếu xác nhận nợ hơn 170 triệu đồng, cái này là do bà Cù Thị Mai Hương là Quyền Đội trưởng Đội kiểm tra thuế lợi dụng văn thư sơ hở tự photo chữ ký và tự đóng dấu vào. Tôi cũng là người bị hại. Trong sự việc này tôi nhận trách nhiệm là thiếu kiểm tra, giám sát. Còn số tiền thuế doanh nghiệp Quốc Hưng chưa nộp thì phải nộp”, ông Phạm Quốc Dũng thanh minh.

Ông Phan Bá Kiểng, Giám đốc Công ty Quốc Hưng cho rằng những câu trả lời trên của Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh – Can Lộc là không thoải đáng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đơn vị. Ông Kiểng cũng cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ.

