Cận cảnh cụm di tích lưu giữ hơn 200 bản khắc kinh mộc cổ vô cùng độc đáo

Dù có nhiều thay đổi, biến động, chùa phải phục dựng sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn giữ được những nét cổ xưa riêng có. Hiện tại, đây còn giữ được các công trình kiến trúc như: cổng chùa, sân, bàn thờ thập loại chúng sinh, lầu hộ pháp, nhà lục đạo, nhà tổ, chùa hạ, chùa thượng. Trong đó, hệ thống tượng pháp - linh hồn của ngôi chùa vẫn giữ vẹn nguyên.