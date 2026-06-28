Cận cảnh cây sanh di sản nghìn tuổi ôm đá thế ‘mâm xôi con gà’ độc nhất vô nhị ở Nghệ An

Ông Nguyễn Văn Tấn, 67 tuổi, trú tại xã Giai Xuân cho biết: “Từ lúc tôi sinh ra và lớn lên, rồi đến đời con, đời cháu tôi bây giờ, cây sanh đã sừng sững ở đó rồi. Người già trong làng kể lại cây đã sống cả nghìn năm. Đối với dân làng Kẻ Mui, cây không chỉ là một cái cây che bóng mát, mà là báu vật tâm linh, là nhân chứng lịch sử chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất này. Từ xưa đến nay, hương ước của làng đã quy định rõ: không ai được tự ý chặt một chiếc lá, bẻ một cành nhánh. Ai ai cũng có ý thức chung tay gìn giữ cho thế hệ mai sau".