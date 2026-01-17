Campuchia bắt 'Trần Chí thứ 2'

Giới chức Campuchia đã tạm giam Hoàng Kế Mậu tại nhà tù Prey Sar ở Phnom Penh (Campuchia) trong lúc thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo. Ảnh: Cambodia China Times.

Tờ Cambodia China Times đưa tin cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Hoàng Kế Mậu (Huang Jimao), chủ sở hữu khu lừa đảo khét tiếng Royal Paradise Park ở thành phố Sihanoukville, miền Nam Campuchia.

Ngày 15/1, thẩm phán Sie Vibadhana thuộc Tòa án Thành phố Phnom Penh ra quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu, chuyển người này tới nhà tù Prey Sar để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố.

Hoàng Kế Mậu, 50 tuổi, là người Campuchia gốc Hoa, còn được biết đến với tên Li Kuong. Hoàng Kế Mậu là chủ sở hữu tổ hợp quy mô lớn Royal Paradise Park, từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Casino Sihanoukville. Người này có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tại Campuchia như bất động sản, casino, khách sạn và xây dựng.

Theo Cambodia China Times, hãng tin BBC từng đưa tin về các hành vi ngược đãi nghiêm trọng và điều kiện sống khắc nghiệt bên trong khu Royal Paradise Park.

Tháng 6/2022, một công dân Trung Quốc tên Mi Lijun lâm bệnh nặng khi đang làm việc trong khu phức hợp này nhưng không được chữa trị, sau đó Mi Lijun đã bị đem bỏ lại bên vệ đường một tuyến cao tốc.

Tài liệu tòa án mà Cambodia China Times tiếp cận được cho thấy các công tố viên hiện cáo buộc Hoàng Kế Mậu là nhân vật chủ chốt trong việc lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến có tổ chức. Người này còn bị cáo buộc tuyển dụng trái phép, bóc lột lao động, lừa đảo nghiêm trọng và rửa tiền.

Các hành vi phạm tội được cho là diễn ra tại Campuchia và một số khu vực khác từ năm 2019 đến nay. Hoàng Kế Mậu bị cáo buộc vi phạm một số điều trong Bộ luật Hình sự Campuchia, cũng như Luật Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm có dấu hiệu sử dụng casino và khách sạn làm nơi giam giữ người trái phép trong thời gian dài, nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời giữ vai trò điều phối trung tâm trong mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Tác giả: An Hòa

Nguồn tin: znews.vn