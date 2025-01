Camera ghi lại diễn biến hãi hùng khi xe máy phóng tốc độ kinh hoàng ngay ngã tư

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại tình huống tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư đường bê tông vào lúc 10 giờ 56 phút ngày 23/1 khiến nhiều người rùng mình. Theo như chia sẻ, vụ tai nạn xảy ra tại xã Đông Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip, tại con đường bê tông xã vắng người qua lại có chiếc xe máy chạy với tốc độ cao. Đúng lúc đi đến ngã tư thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy khác. Cú va chạm kinh hoàng xảy ra ngay tại ngã từ đã khiến cả người và 2 phương tiện bị văng xa.

Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, một số người dân cũng đã chạy lại hiện trường để kiểm tra tình hình các nạn nhân. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người đàn ông bị thương ở đầu đang ngồi ôm một bên mặt trên đường. Trong khi đó, một nạn nhân khác đã bị ngã văng xuống ruộng, nằm bất động sau cú va chạm kinh hoàng.

Hiện trường vụ tai nạn

Dù chưa rõ thương thế của hai nạn nhân ra sao, ai cũng lo lắng cho sức khỏe của các nạn nhân. Theo dõi đoạn clip ghi lại toàn cảnh vụ va chạm đã khiến nhiều người thót tim. Bởi có thể thấy cả hai chiếc xe máy đều chạy với tốc độ cao và thiếu chú ý quan sát khi đi đến đoạn đường giao nhau.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn