Camera ghi lại cảnh ô tô lao vào nhà dân hất văng người phụ nữ

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 27-1, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh ô tô lao vào nhà dân hất văng một phụ nữ.

Khoảnh khắc ô tô lao nhà dân.

Clip thể hiện lúc 19 giờ 23 tối 26-1, một phụ nữ dừng xe máy để vào tiệm bán bánh tráng. Trong lúc người phụ nữ đang loay hoay lựa bánh tráng thì ô tô 5 chỗ lao đến đâm xe máy rồi tiếp tục lao đến hất văng người phụ nữ.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc cộng đồng mạng, đây cũng là thời điểm cận Tết.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn giao phường 13 và 15, quận Tân Bình, TP HCM.

Sau sự việc, tinh thần người phụ nữ bị hoảng loạn, song may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động