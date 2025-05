Cái kết của một tài năng IT trẻ bước sai đường

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Huy, sinh năm 2004, về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự. Điều đáng lưu ý, bị can của vụ án này lại đang là một sinh viên IT đầy triển vọng nhưng đi sai đường!