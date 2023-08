Cái chết tức tưởi của người phụ nữ với 2 chữ 'phản bội' trên bụng

Mở rộng điều tra, công an xác định "Chị Thắm" thực chất là người đàn ông tên Tuấn (35 tuổi), làm cùng công ty với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, anh Tuấn khai, do thường xuyên đi chung xe đưa đón công nhân của công ty nên anh và chị T. có trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc thông báo cho nhau giờ giấc xe chạy. Anh và chị T. không có quan hệ tình cảm. Thẩm định chứng cứ, cơ quan công an cho rằng không có căn cứ xác định anh Tuấn và chị T. có quan hệ tình cảm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)