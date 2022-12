Cái chết oan khuất của người phụ nữ bán dâm sau khi đi khách

Chiếc bao cao su chứa tinh dịch thu tại hiện trường cho thấy hung thủ đã có quan hệ tình dục với nạn nhân trước khi gây án. Đây cũng chính là mẫu so sánh để truy tìm hung thủ. Công an tỉnh Bình Dương đã cử một tổ công tác ra Hà Nội để xác minh các mối quan hệ và cuộc sống của nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh việc rà soát, trích xuất camera an ninh trên các đường dẫn đến khu nhà trọ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)