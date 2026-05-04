Cách đăng nhập VNeID trên điện thoại mới khi thay đổi hoặc bị mất điện thoại

VNeID hay còn gọi là tài khoản định danh điện tử, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính, xác minh thông tin cư trú, làm thủ tục tại sân bay… mà không cần phải mang theo giấy tờ bản cứng, giảm thiểu rủi ro mất mát.

Tuy nhiên, không ít người dùng gặp tình huống đổi SIM hoặc mất số điện thoại và bối rối không biết mất số điện thoại làm sao đăng nhập VNeID để tiếp tục sử dụng tài khoản. Thực tế, bạn vẫn có thể đăng nhập và khôi phục quyền truy cập bằng một số cách đơn giản như sau:

Làm thế nào để khắc phục?

Để đăng nhập được vào thiết bị mới người dùng thực hiện như sau:

- Bước 1: Đầu tiên, cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại mới thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Tại giao diện của VNeID, nhập số căn cước và mật khẩu được cấp trước đó để đăng nhập trên thiết bị mới

- Bước 3: Thiết bị mới sẽ hiển thị thông báo để xác nhận đăng nhập, bấm Xác nhận để tiếp tục

- Bước 4:

* Đối với đổi thiết bị đăng nhập:

(1) Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên thiết bị điện thoại cũ. Khi thấy xuất hiện thông báo, người dùng chỉ cần bấm vào nút “Xác nhận”. Hệ thống hiện mã xác nhận là 06 con số để người dùng sử dụng đăng nhập vào thiết bị điện thoại mới.

(2) Người dùng nhập dãy số xác nhận vào thiết bị mới.

* Đối với trường hợp mất điện thoại: Người dùng có 02 cách thực hiện như sau:

Cách 1: Sử dụng tính năng Quét chíp (NFC) của thiết bị điện thoại (nếu điện thoại mới có hỗ trợ tình năng này).

Cách 2: Trực tiếp đến cơ quan Công an bộ phận cấp Căn cước, tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục thay đổi thiết bị đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Các bước thực hiện nếu thiết bị điện thoại của người dùng có hỗ trợ tính năng quét chip (NFC) như sau:

(1) Chọn tính năng “Xác nhận NFC bằng cách nhấn vào dòng chữ màu đỏ”

(2) Đọc hướng dẫn và nhấn Tiếp tục

(3) Đưa thẻ CCCD/ căn cước lại gần thiết bị để nhận diện.

(4) Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại

Quá trình thao tác cần hỗ trợ, người dân liên hệ số điện thoại:

- Tổng đài tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an 1900.0368.

