Hôm nay bắt đầu xác nhận SIM chính chủ bằng VNeID

Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực hôm nay. Một trong những điểm mới của thông tư là VNeID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại các SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Đây cũng sẽ là cơ sở để yêu cầu các nhà mạng tiến hành xác thực lại những thuê bao không chính chủ.

Theo đó, trên ứng dụng VNeID, người dùng được đề nghị vào xác nhận tích hợp thông tin, chọn Số điện thoại. Ứng dụng sẽ hiển thị các số họ đang "đứng tên", ở tất cả các mạng di động. Từ đây, họ tiến hành xác nhận những số này có phải của mình hay không.

Trong trường hợp xuất hiện số điện thoại "lạ", người dùng thông báo ngay trên app rằng mình không sử dụng số này. Sau khi nhận được phản hồi, doanh nghiệp viễn thông sẽ có nghĩa vụ thông báo liên tục trong vòng 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần tới người đang sử dụng số di động đó, yêu cầu thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao. Trường hợp cá nhân sử dụng số thuê bao "lạ" không thực hiện, nhà mạng dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong 60 ngày, trước khi tiến tới khóa hai chiều trong 60 ngày tiếp theo.

Biện pháp này giúp ngăn chặn tình trạng thông tin của người này đứng tên cho số điện thoại của người khác, một trong những nguyên nhân dẫn đến SIM không chính chủ và vấn nạn cuộc gọi rác thời gian qua.

Mục Số điện thoại trong Ví giấy tờ trên VNeID của một người dùng, sáng 15/4. Ảnh: Lưu Quý

Ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng lần lượt theo từng đợt và cơ quan quản lý viễn thông chưa tiết lộ cụ thể số lượng người dùng sẽ nhận được thông báo trong đợt đầu là bao nhiêu.

Trước đó, theo thống kê cuối năm 2024, Việt Nam có 120 triệu thuê bao di động, trong đó 100 triệu được sử dụng trên smartphone. Còn đến cuối 2025, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đạt hơn 65 triệu tài khoản. Điều này đồng nghĩa còn hàng triệu chủ thuê bao khác chưa thể tiếp cận cách thức mới. Các nhà mạng khẳng định sẽ phân loại thuê bao không dùng điện thoại thông minh, chưa có tài khoản VNeID để có biện pháp hỗ trợ tận nơi.

Với cách xác nhận và xác thực số điện thoại này, các thuê bao chính chủ đang sử dụng, vốn đã được xác thực trong đợt chuẩn hóa trước đây, không cần thao tác thêm. Ngoài ra, theo quy định, thuê bao đã được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2, hoặc số điện thoại được đăng ký bằng phương thức như quét chip CCCD hoặc liên kết với VNeID mức 2, cũng không cần xác thực lại.

Theo quy định, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Từ tuần trước, nhà mạng đã bắt đầu triển khai ứng dụng riêng cũng như tăng cường nhân lực tại điểm bán, khuyến khích người dùng xác thực thông tin sớm.

Nhóm người dùng được khuyến nghị thực hiện ngay gồm người đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác không phải CCCD, nhóm thuê bao đứng tên hộ người thân. Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.

Quy trình xác thực thông tin số điện thoại. Đồ họa: Lưu Quý/Gemini

Tác giả: Lưu Quý

