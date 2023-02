Các Tiktoker rầm rộ làm video bổ quả đu trend 'đúng nhận sai cãi' đang gây bão mạng

Với phong cách nói chuyện như “bắn rap”, "bổ cau đoán sự việc", người phụ nữ được cho là cô đồng đã nhanh chóng khiến dân mạng chao đảo với cụm từ “đúng nhận sai cãi”.

Your browser does not support the video tag.

Người phụ nữ được cho là cô đồng nói cụm từ "đúng nhận sai cãi" đang gây "bão" mạng xã hội.

Chưa bàn đến thực hư, những lời đúng sai mà cô đồng này nói ra nhưng với phong cách nói chuyện ngữ điệu nói nhanh, lưu loát và ngữ khí chắc nịch mỗi khi phán đoán, nói về cuộc đời của những người xem bói khiến dân tình quan tâm.

Hòa vào làn trào lưu, các tiktoker nổi tiếng cũng đang rầm rộ bám trend “đúng nhận sai cãi” với nhiều phong thái, ngữ điệu khác nhau khiến dân tình thích thú.

Long Chun bổ nho bám trend "đúng nhận sai cãi". (Ảnh chụp màn hình).

Những TikToker có tiếng như Long Chun, Tun Phạm, Mai Kim Liên, Hoàng Hiệp hay Đồng Thùy Dung... cũng đu trend “đúng nhận sai cãi” khiến trend ngày càng phủ sóng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội.

Các Tiktoker không nói chuyện nghiêm túc mà dùng ngữ điệu hài hước, nói những điều hiển nhiên mà ai cũng biết một cách hài hước như:

“Nhà con rất đông người nhưng người đẻ ra con là mẹ con đúng không” , “Con thường khóc huhu và cười haha”, “Bổ quả nho ra là thấy tiền tài năm nay hao tổn đi chợ lúc nào cũng mất tiền”, “Con là con trai, con thích con gái đúng không”…

Nữ Tiktoker này cũng có màn bám trend nhận được sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh chụp màn hình).

Có Tiktoker thì bổ quả xong ăn luôn, hỏi cả chỗ bán hoa quả để mua về ăn dần vì quả ngon.

Cụm từ “đúng nhận sai cãi” xuất phát đầu tiên từ những clip Tiktok của một người phụ nữ được cho là cô đồng. Trong các đoạn clip, cô đồng này có phong cách xem bói theo kiểu bổ quả cau.

(Ảnh chụp màn hình).

Mỗi khi nói chuyện, xem bói cho người khác, cô đồng này thường quay lại clip đăng lên tiktok. Trong các đoạn clip, cô đồng sử dụng ngữ điệu nói nhanh, lưu loát và ngữ khí chắc nịch mỗi khi phán đoán, nói về cuộc đời của những người xem bói.

Tiktoker Tun Phạm nhập vai nhận được sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó, người phụ nữ thường nói thêm câu: “Đúng nhận sai cãi”, “Đúng nhận sai cãi cho tôi”. Cụm từ này được cô đồng nhắc đi nhắc lại liên tục sau khi nói về chuyện quá khứ hay gia cảnh của người xem bói.

Ngày càng có nhiều Tiktoker bám trend này. (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó, dân mạng bắt đầu rầm rộ làm theo những clip bổ các loại quả khác nhau. Mỗi khi bổ quả, cư dân mạng cũng sử dụng cụm từ “đúng nhận sai cãi” theo cách cô đồng trên đã dùng với phong cách hài hước.

Những clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dư dân mạng bởi độ hài hước và cụm từ “đúng nhận sai cãi” cũng nhanh chóng trở thành trend hot trên các nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn