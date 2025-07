Các địa phương ‘báo công an’ về tình trạng môi giới bất động sản làm loạn thị trường

Hoạt động môi giới bất động sản không đúng, coi chừng gặp họa Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo một sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM cho biết việc các địa phương liên tiếp đưa ra các cảnh báo về hoạt động môi giới cho thấy dù có nhiều giải pháp chấn chỉnh thời gian qua nhưng hoạt động môi giới nhà đất vẫn chưa đi vào nề nếp. Theo vị này, bên cạnh những đơn vị uy tín, thị trường vẫn tồn tại lực lượng môi giới hoạt động thiếu bài bản, thậm chí "lôm côm" để đẩy được nhà đất, gây nhiễu loạn thị trường địa ốc. Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do mà phải hành nghề trong một doanh nghiệp. Tuy vậy, vị này cho hay hiện thị trường vẫn tồn tại không ít trường hợp tự do hành nghề, chưa có chứng chỉ, thiếu kiến thức và trách nhiệm. "Việc các địa phương đề nghị công an vào cuộc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cá nhân và doanh nghiệp hoạt động môi giới cần phải làm đúng, tránh những hệ lụy phát sinh", vị này nói.