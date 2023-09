Các cầu thủ Việt kiều đã chơi như thế nào tại V.League 2023?

Patrik Lê Giang là thủ môn số 1 của CAHN ở giai đoạn đầu mùa giải 2023. Thủ thành sinh năm 1992 đã thi đấu 8 trận, có màn trình diễn ấn tượng giúp đội bóng ngành công an có mặt ở tốp đầu cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, sau khi có được chữ ký của Filip Nguyễn, CAHN đã phải cho CLB TP.HCM mượn Patrik Lê Giang do cả 2 thủ môn này đều chưa có quốc tịch Việt Nam. Nguyên do là theo quy định, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt.

Patrik Lê Giang chuyển đến chơi cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn đến hết giai đoạn 2 V.League 2023, và anh được xem là nhân tố quan trọng giúp đội bóng thành phố mang tên Bác trụ hạng thành công. Thủ thành 31 tuổi này bắt chính 5 trận, và có những màn trình diễn khá ấn tượng. Tất nhiên, ở một đội hình được đánh giá là “yếu đều”, Patrik Lê Giang vẫn chưa thể hiện được hết giá trị của mình.

Cũng ở vị trí thủ môn, Filip Nguyễn chính là bản hợp đồng đình đám nhất giai đoạn 2 của V.League 2023. Điều đáng nói ở đây, dù đã có Bùi Tiến Dũng và đặc biệt là Patrik Lê Giang, nhưng CAHN vẫn quyết định chiêu mộ Filip Nguyễn. Có thể hiểu điều này khi Filip Nguyễn được đánh giá có đẳng cấp châu Âu, khi từng thi đấu tại Europa League.

Thủ môn của CLB Công an Hà Nội - Filip Nguyễn

Sự xuất hiện của Filip Nguyễn không chỉ giúp lan tỏa hình ảnh của đội bóng, mà còn giúp CAHN bảo đảm sự chắc chắn trong khung gỗ. Thủ môn Việt kiều này hòa nhập khá nhanh và chứng minh được đẳng cấp chơi bóng của mình với những màn trình diễn khá ấn tượng. 8 trận đấu bắt chính cho CAHN mang đến sự tự tin cho Filip Nguyễn. Chắc chắn, mùa tới Filip Nguyễn sẽ là một trong những thủ môn đáng xem nhất tại V.League.

Ryan Hà cũng là một gương mặt Việt kiều đáng chú ý tại V.League 2023. Cũng nói lại, CLB Khánh Hòa đã quyết định ký hợp đồng với tiền vệ Việt Kiều này, một cầu thủ có bố mẹ đều là người Việt, sau 2 tháng thử việc. Tiền vệ 25 tuổi đã có một mùa giải được đánh giá thành công với 12/19 trận đá chính cho Khánh Hòa. Ryan Hà được HLV Võ Đình Tân nhận xét là có sự cầu thị và thích nghi nhanh với bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, tiền vệ này có kỹ thuật khá tốt nên phù hợp với môi trường ở đội bóng phố Biển.

Tương tự, Victor Lê cũng có một mùa giải tương đối thành công trong màu áo Bình Định với 9 trận đá chính. Trước khi ký hợp đồng có thời hạn 1 năm cùng đội bóng đất Võ, cầu thủ này từng ăn tập tại CLB CSKA Moscow II (Nga). Cầu thủ sinh năm 2003 này được đánh giá có nhãn quan chiến thuật tốt, và thích nghi nhanh với môi trường thi đấu mới. Tuy nhiên, do còn trẻ nên Victor Lê vẫn gặp những vấn đề khác nhau về văn hóa giao tiếp cũng như phong cách bóng đá tại V.League. Nếu tiếp tục ở lại, Victor Lê sẽ tiến bộ hơn nữa.

Từ những ấn tượng của các cầu thủ Việt kiều nói trên, có thể thấy các cầu thủ có gốc gác Việt Nam hoàn toàn có thể thành công tại V.League. Rào cản lớn nhất của họ chắc chắn không phải nằm ở văn hóa, cũng chẳng phải tiếng mẹ đẻ mà chuyên môn mới có tiếng nói quyết định.

