Ca sĩ Tuấn Hưng xin "chia sẻ với đồng bào mình"

Ngoài lời cầu nguyện, ca sĩ Tuấn Hưng cũng có hành động thiết thực giúp đỡ bà con vùng lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Người Lao Động giúp đỡ bà con vùng bão lũ, ca sĩ Tuấn Hưng đã gởi 100 triệu đồng đến chương trình Hướng về miền Bắc yêu thương để chung sức. "Chẳng dám viết vì, chẳng dám nghĩ gì, chỉ biết cầu xin ông Trời ngừng mưa và ban sự bình yên cho chúng con" - ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Trước những mất mát quá lớn của người dân đang đối mặt với những thiệt hại sau cơn bão lịch sử Yagi (bão số 3), nhiều văn nghệ sĩ đã đóng góp và nhờ báo Người Lao Động chuyển đến giúp đỡ bà con đồng bào bị bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm tiếp sức đồng bào các tỉnh phía Bắc gượng dậy sau thiên tai, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ.

Bão số 3 (siêu bão Yagi) với sức gió mạnh chưa từng thấy vừa quét qua Bắc bộ, tàn phá nghiêm trọng các tỉnh, thành ở khu vực này. Sau bão, mưa lớn và sạt lở đất tiếp tục uy hiếp các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La…

Nhiều trường hợp lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hoặc bỗng chốc trắng tay sau bão; nhiều hoàn cảnh hết sức thương tâm khi người thân bất ngờ bị thiên tai cướp đi mãi mãi…

Như nhiều nghệ sĩ khác, ca sĩ Tuấn Hưng đau xót trước những mất mát, đau thương mà bà con đang phải đối mặt. Anh chia sẻ: "Tuấn Hưng chỉ có thể nói một điều rằng Hưng luôn đồng hành cùng với bà con của mình. Những mất mát mà bà con đang phải đối mặt không thể phai mờ trong một sớm một chiều nhưng Hưng tin rằng tình yêu thương mà đồng bào chúng ta dành cho nhau, chia sẻ cùng nhau sẽ phần nào giúp nguôi ngoai đi những niềm đau".

Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh rất thích tấm hình đang gánh lợn giúp bà con này

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng ước nguyện, từ nay đến cuối năm, anh sẽ dành 50% tiền thù lao biểu diễn của mình để gởi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Anh muốn đóng góp một phần nhỏ sức mình để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những bà con phải chống chọi với hệ quả của thiên tai.

Những năm gần đây, ca sĩ Tuấn Hưng dành nhiều thời gian cho tụ tập, thiền tự. Anh bảo cuộc sống của bản thân đã thay đổi nhiều so với trước. Của cải vật chất không phải là điều quan trọng nữa. Với anh, một cuộc sống an lạc, hạnh phúc mới là thứ đáng tìm kiếm và trân quý. Mỗi ngày anh cầu nguyện cho bản thân, gia đình và cho mọi người được sống trong sự bình an.

Sau nhiều năm trở về Hà Nội sinh sống, ca sĩ Tuấn Hưng một lần nữa quyết định Nam tiến để bắt đầu lại hành trình của mình. Anh bảo "Đây là lần Nam tiến thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Ở tuổi này tôi không cầu danh lợi, chẳng tìm kiếm bất cứ thứ gì. Tôi chỉ muốn được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình. Muốn được sống một đời sáng tạo nghệ thuật đầy ý nghĩa và cống hiến một cách trọn vẹn".

Tuấn Hưng của hiện tại cũng thích viết lách với ấp ủ về một bộ phim đầy khác biệt. Ngoài ca hát, anh cũng muốn tham gia nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. "Một Tuấn Hưng khác với những gì mà khán giả từng thấy hay từng nghĩ. Đó là một vai diễn mà tôi hằng mong ước", Tuấn Hưng chia sẻ. "Nhờ Báo Người Lao Động gởi chút tấm lòng của tôi đến với bà con. Cầu chúc bình an đến cho mọi người" - Tuấn Hưng thổ lộ.

Báo Người Lao Động với chương trình Hướng về miền Bắc yêu thương đã nhận được nhiều sự hưởng ứng, đồng hành của các nghệ sĩ. Với truyền thống có quan hệ gắn kết với giới văn nghệ sĩ thông qua giải Mai Vàng được tổ chức hàng năm, BTC Giải Mai Vàng mong nhận được sự đồng hành của giới văn nghệ sĩ trong hành trình ý nghĩa này.

