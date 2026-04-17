Ca sĩ '1,5 tỷ lượt phát trên Spotify' bị nghi phân xác thiếu nữ, giấu ở cốp xe

Ngày 16/4, Sở Cảnh sát Los Angeles thông báo nam ca sĩ D4vd, tên thật là David Anthony Burke, đang bị tạm giam không được bảo lãnh tại ngoại. Các điều tra viên sẽ trình hồ sơ lên Văn phòng ủy viên công tố quận để xem xét truy tố vào 20/4.

D4vd đang bị điều tra về cái chết của Celeste Rivas Hernandez, 14 tuổi. Thi thể thiếu nữ được tìm thấy trong cốp chiếc Tesla vào ngày 8/9/2025 sau khi các nhân viên tại bãi giữ xe ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra.

Theo hồ sơ tòa án, chiếc Tesla Model Y 2023 được đăng ký dưới tên D4vd tại địa chỉ ở Texas của các thành viên gia đình anh ta. Chiếc xe đã bị kéo đi khỏi một khu dân cư cao cấp ở Hollywood Hills sau thời gian dài bị bỏ lại.

Các bộ phận thi thể của nạn nhân được bỏ vào hai túi nylon bên trong chiếc Tesla. Ảnh: KTLA

Gia đình báo cáo Celeste mất tích vào tháng 4/2024 tại thành phố Lake Elsinore, cách Los Angeles hơn 100 km.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Riverside đã liệt kê Celeste là người mất tích tại Lake Elsinore ít nhất ba lần trong năm 2024. Cư dân địa phương cho biết thiếu nữ này từng bỏ nhà đi trước đó, nhưng nơi ở của Celeste tại thời điểm trước khi qua đời vẫn chưa được xác định.

Cảnh sát cho biết Celeste có thể đã chết "vài tuần" trước khi thi thể được tìm thấy trong cốp xe. Giám định viên y tế xác nhận rằng Celeste có hình xăm chữ "Shhh" trên ngón trỏ tay phải, tương tự với hình xăm của D4vd, nhưng các điều tra viên chưa đề cập đến mối liên hệ giữa nạn nhân và nam ca sĩ.

Không lâu sau khi thi thể được phát hiện, D4vd đã hủy bỏ chuyến lưu diễn và im lặng trong khi dư luận đồn đoán về mối quan hệ giữa anh ta và nạn nhân, bao gồm những bức ảnh chụp chung của hai người trước khi Celeste mất tích.

D4vd (phải) và Celeste Rivas. Ảnh: Nypost

Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ với truyền thông vào tháng 11/2025 rằng thủ phạm "rất có thể đã được giúp đỡ trong việc phân xác và phi tang".

D4vd bị nêu tên là mục tiêu điều tra vào tháng 2/2026. Ca sĩ chưa lên tiếng công khai kể từ khi thi thể Celeste được tìm thấy.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại một ngôi nhà gần nơi chiếc Tesla bị kéo đi. Nhà chức trách cho biết D4vd "không hợp tác", cha mẹ và anh trai của ca sĩ đã đệ đơn tại tòa án Texas phản đối trát triệu tập yêu cầu họ làm chứng.

D4vd tại sự kiện "Power of Young Hollywood" của tạp chí Variety ở Los Angeles, ngày 8/8/2024. Ảnh: Invision/AP

D4vd, phát âm đơn giản là "David", sinh năm 2005 tại Queens, New York. Vốn là streamer, D4vd chuyển sang làm ca sĩ và bắt đầu sáng tác nhạc, nổi tiếng với bài hát Romantic Homicide, phát hành năm 2022, lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của Billboard chỉ sau vài ngày.

D4vd phát hành đĩa nhạc đầu tay vào tháng 5/2023 và được sự đón nhận nồng nhiệt. Bài hát Here With Mecó khoảng 1,5 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net