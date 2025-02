Giết vợ rồi phân xác làm 3 phần phi tang xuống biển

Pháp luật

Tối 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (SN 1962, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi giết người.