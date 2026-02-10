Cả gia đình suýt rước họa vì lỗi len lỏi khi đi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Tình huống giao thông: Gia đình bốn người chở nhau trên một chiếc xe máy len lỏi ngược chiều qua nhiều ôtô. Chiếc xe máy này cắt ngang qua đầu ôtô để sang ngang đường. Lái xe có gắn camera hành trình bấm còi cảnh báo nhưng người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cho xe lao qua ngay khi xe tải ở hướng ngược chiều đi tới. Va chạm nhẹ vào đầu xe, may mắn cả 4 người trên xe máy đều an toàn.

Kỹ năng lái xe: Theo luật xe máy chỉ chở hai người trừ trường hợp đặc biệt như đưa người đi cấp cứu, trẻ em trên 6 tuổi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, xe máy không được phép đi ngược chiều len lỏi qua nhiều ôtô nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường khác. Khi sang ngang đường cần quan sát không nên từ góc khuất sau xe khác lao rất nguy hiểm.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net