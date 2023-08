Cả gia đình đi chơi, xem camrera ở nhà phát hiện việc không ngờ

Bùi Thị Kim Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Trước đó, Công an phường Nghĩa Đô nhận được đơn trình báo của chị N.T.P., trú tại ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô về việc bị trộm đột nhập, lục lọi ngăn kéo bàn trang điểm trên tầng 2 của gia đình, lấy đi 2 nhẫn vàng, 1 con lợn tiết kiệm và 1 camera an ninh kèm thẻ nhớ được gia đình lắp đặt để giám sát con cái học hành.

Theo lời chị P., thời điểm xảy ra vụ việc là vào cuối tuần nên cả nhà chị về ông bà ngoại chơi. Trong khi còn chưa trở về nhà, ứng dụng camera gửi thông báo về cho chồng chị với nội dung cảnh báo có chuyển động bất thường. Tuy nhiên, do quá khuya nên chủ quan, anh chị không kiểm tra lại.

Ngủ dậy, xem lại cảnh báo thì phát hiện camera đã ở tình trạng ngoại tuyến. Nghi có dấu hiệu bất thường nên vợ chồng chị P. đã kiểm tra dữ liệu lưu lại, phát hiện có người phụ nữ đột nhập vào trong nhà trộm cắp nên đến Công an phường trình báo sự việc.

Qua điều tra, Công an phường Nghĩa Đô đã xác định được đối tượng gây án là Bùi Thị Kim Anh (SN 1990), trú tại số 5A, ngõ 5/102 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô. Tại cơ quan Công an, Kim Anh khai nhận, sau khi lấy trộm được tài sản thì phát hiện góc nhà có gắn camera an ninh. Để tránh bị phát hiện, “nữ quái” này đã tháo camera kèm thẻ nhớ mang phi tang nhưng không biết đây là loại camera có lưu dữ liệu trên icloud.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Pháp luật & Xã hội