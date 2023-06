BVBank bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, UPCoM: BVB) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành gồm ba Phó Tổng Giám Đốc.

Theo đó, tại Hội sở BVBank, Ông Lê Anh Tài – Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thanh Phượng – Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng đã trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc gồm ông Phan Việt Hải; bà Văn Thành Khánh Linh và ông Nguyễn Thanh Tú.

Theo thông tin từ ngân hàng, ông Phan Việt Hải sinh năm 1979, là cử nhân Công nghệ thông tin đại học Griffth – Úc, Thạc sĩ Kỹ thuật điện và máy tính, Đại học RMIT – Úc. Trước khi gia nhập BVBank, ông Hải đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong mảng Công nghệ thông tin tại các công ty đa quốc gia.

Ông Phan Việt Hải có quá trình công tác hơn 10 năm tại BVBank với vị trí quan trọng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, gần đây nhất ông giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin kiêm Giám đốc Truyền thông Ngân hàng số BVBank.

Bà Văn Thành Khánh Linh sinh năm 1979, tốt nghiệp cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Tp.HCM; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Thương mại quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ.

Bà hiện cũng là Luật sư – Đoàn luật sư Tp.HCM, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, bà Linh đã có hơn 10 năm làm việc tại BVBank, trong đó có hơn 9 năm giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro.

Thứ tự từ trái sang: Ông Phan Việt Hải, bà Văn Thành Khánh Linh, ông Nguyễn Thanh Tú.

Ông Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân Luật thương mại, Đại học Luật Tp.HCM và Thạc sỹ Tài Chính quốc tế, Đại học Leeds Beckett – Anh. Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật thương mại và tài chính ngân hàng, trong đó có 16 năm làm việc tại BVBank.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Tú từng giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐQT BVBank và gần đây nhất là Giám Đốc khối Hỗ trợ, phụ trách mảng Nhân sự – Đào tạo, Quản trị hành chính và phát triển mạng lưới của BVBank. Ông cũng là Luật sư trực thuộc Đoàn Luật sư Tp.HCM, Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ năm 2010 đến nay.

Trong tháng 6/2023, BVBank cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Phạm Anh Tú – Phó Tổng Giám Đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Hiện tại, sau khi thêm ba thành viên mới, Ban Điều hành của BVBank gồm 10 thành viên bao gồm Tổng Giám đốc Ngô Quang Trung, 4 Phó Tổng Giám đốc, Giám Đốc khối Vận hành, Giám Đốc khối Tài chính, Giám Đốc khối khách hàng cá nhân và Giám Đốc khối Thẩm định tín dụng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2023, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt gần 26 tỷ đồng, giảm mạnh so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính là do thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của ngân hàng sụt giảm mạnh tới 31,6% so với cùng kỳ, đạt 286 tỷ đồng. Mặt khác, một số mảng kinh doanh khác của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng như lãi thuần từ mua bán chứng khoán gấp hơn 17 lần, đạt hơn 19 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt gần 23 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản ngân hàng đạt 78,6 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022, trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cuối năm và tăng 8% so với cùng kỳ 2022.

Về chất lượng nợ, cũng tính đến cuối tháng 3, Viet Capital Bank có 1.566 tỷ đồng nợ xấu, tăng 10% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu/cho vay ở mức 2,93%.

