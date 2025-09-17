Bớt ôm đồm để gần nhau hơn

Khi yêu thương trở thành gánh nặng

Thực tế chỉ ra rằng nhiều phụ nữ hiện đại đang đối mặt với tình trạng kiệt sức, một phần vì xã hội Á Đông vẫn đặt lên vai họ những chuẩn mực “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Câu nói tưởng như là lời khen ấy lại trở thành áp lực kép, khiến phụ nữ phải chu toàn cả công việc xã hội lẫn gánh nặng gia đình.

Theo một báo cáo của ILO năm 2021, phụ nữ Việt Nam dành gấp đôi thời gian làm việc nhà so với nam giới (20,2 giờ và 10,7 giờ/tuần), và có đến 64% phụ nữ là người đầu tiên được yêu cầu điều phối việc nhà khi có thành viên cần chăm sóc. Điều này cho thấy gánh nặng không chỉ về thể chất mà còn về tâm lý. Thêm vào đó, nghiên cứu về “mental load” cho thấy, phụ nữ chịu trách nhiệm điều phối công việc gia đình thường mệt mỏi cảm xúc hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng dành cho bản thân và gia đình.

Họ rơi vào tình trạng “co kéo” giữa mong muốn chăm sóc bản thân, kỳ vọng của gia đình, giới hạn về thời gian, sức khỏe và yêu cầu từ công việc. Với hàng tá việc dọn dẹp, nấu nướng, chuẩn bị cho tuần mới thì cuối tuần lẽ ra để nghỉ ngơi lại trở thành thời gian bận rộn hơn cả ngày đi làm. Điều đáng nói là nhiều phụ nữ không dám chia sẻ mệt mỏi với chồng con vì sợ bị đánh giá là “kể lể”, đành âm thầm chịu đựng, để rồi kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần

Bớt ôm đồm, thêm thảnh thơi

Trọn vẹn đến từ những khoảnh khắc bình dị



Thông điệp “Gọn nếp nhà - Trọn thảnh thơi” của bTaskee bắt nguồn từ một mong muốn rất giản dị “gọn nhà, sẽ gọn lòng”. Khi không còn phải chu toàn hết thảy việc lặt vặt, mỗi người sẽ có thêm thời gian cho những gì thật sự quan trọng.

Dọn dẹp không chỉ để nhà sạch hơn, mà còn là cách để tâm trí có khoảng trống. Một căn bếp gọn gàng giúp bữa cơm gia đình trở thành khoảnh khắc sum vầy, chứ không phải trận chiến trách nhiệm. Một phòng khách ngăn nắp cho phép cả nhà cùng nhau trò chuyện, thay vì chìm trong cảm giác lộn xộn và mệt mỏi. Khi “gọn nếp nhà” trở thành nếp sống, “trọn thảnh thơi” không còn là khẩu hiệu xa vời, mà là cảm giác thật sự trong từng khoảnh khắc.

Gần nhau hơn bằng sự chia sẻ

Chia sẻ việc nhà là chất keo gắn kết yêu thương

Bớt ôm đồm không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm, mà là học cách chia sẻ. Chia sẻ công việc nhà giữa các thành viên, và với cả những dịch vụ chuyên nghiệp để giải phóng thời gian.

Quan trọng hơn cả, việc “bớt ôm đồm” còn là lời nhắc nhở mỗi người hãy dành năng lượng cho những điều thật sự gắn kết. Chỉ cần 2 giờ thảnh thơi, một bữa cơm không vội vàng, hay thời gian đọc sách, chăm sóc bản thân, trò chuyện cùng con sẽ không còn là chuyện vượt khỏi tầm với.

Chia sẻ việc nhà không đơn thuần là giảm bớt công sức, mà là chất keo gắn kết để các thành viên thêm gần gũi. Một mái nhà không cần phải hoàn hảo đến mức không ai dám chạm vào, mà chỉ cần đủ tươm tất, ấm áp, để mọi người cùng thoải mái và hạnh phúc. Đó cũng chính là cách phụ nữ hiện đại, sống cân bằng và tạo ra một nền tảng vững chắc cho cả thế hệ sau.

Để hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Bớt ôm đồm để thêm thời gian cho điều quan trọng

Bớt ôm đồm để gần nhau hơn nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là một thay đổi lớn trong cách chúng ta sống. Hạnh phúc gia đình không đo bằng số việc đã hoàn thành, mà đo bằng khoảng thời gian ta chất lượng ta dành cho những người hoặc những điều thực sự quan trọng..

Với bTaskee, mỗi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ hay chăm sóc người già, trẻ nhỏ không chỉ là công việc, mà còn là cách trao thêm thời gian cho khách hàng, để họ có thể sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Bởi sau tất cả, khi nhà cửa gọn gàng, tâm trí thảnh thơi, thì điều còn lại chính để chúng ta thực sự gần nhau hơn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn