Bộ xương người trong rừng Bảo Lộc và những cái chết chưa có lời giải

Bộ xương người trong nhà vệ sinh: Ngày 6/7, Công an Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và cho giám định ADN để xác định chính xác danh tính của bộ xương trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Trước đó, chiều 5/7, một công an viên và ông Nguyễn Phúc Thuần (SN 1969; ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đến nhà ông Nguyễn Phúc Thạo (SN 1982; em ruột ông Thuần) để làm thủ tục bàn giao nhà, đất vì ông Thạo đã bán cho ông Thuần. Khi mở cửa vào, ông Thuần phát hiện trong nhà vệ sinh có một bộ xương người. Theo công an, nhiều khả năng bộ xương trên là của ông Thạo. Ông này sống một mình. Từ tháng 12/2022, nhà đóng cửa và không ai liên lạc được với ông Thạo.