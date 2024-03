Bộ xương khô với 5 viên bi trong hộp sọ vạch mặt sát nhân

Ngày 25/8/2009, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin: Tại khu ruộng lúa nhà ông Thào Seo Vu, ở thôn Cửa Cải, xã Phong Hải (Bảo Thắng) phát hiện một bộ xương khô, nghi là vụ án mạng. Sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng PC 14, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khai quật tử thi. Qua khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phía chẩm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)